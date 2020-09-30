حمودي ناصر: هذه أسباب مساندتي لاتحاد اللعبة !

يقدم مقترحات لتطوير كرة اليد النسوية

بغداد ـ حسام عبد الرضا*

هو نجم لايضاهي قدم لرياضة كرة اليد خبرة سنين عمرة مارس اللعبة منذ نعومة اظفاره ومن اسرة رياضية بامتياز قدم من البصرة الفيحاء ليستقر في بغداد الحبيبة انه الكابتن حمودي ناصر، بادرناه بالسوال هل سنشهد غياب فريق الكرخ لكرة اليد للموسم الثاني عن منافسات الدوري ام ستكون هناك عودة للفريق؟

ـ مايحزننا ان فريق اليد لنادي الكرخ سيتغيب عن منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد لهذا الموسم أيضا بسبب الضائقة المالية للنادي وعدم صرف وزارة التربية مستحقات النادي منذ عام 2005 ..

نتأمل خيرا في الأيام المقبلة.