علي صباح يكسب الثناء في قيادته لمواجهة النصر والتعاون

بشار رسن يواجه باختاكور الأوزبكي في ربع نهائي ابطال آسيا

متابعة ـ الصباح الجديد:

أشادت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم بقدرات الحكم، علي صباح، وذلك بعد تألقه اللافت في مباريات دوري أبطال آسيا للنسخة الحالية المقامة في قطر بنظام التجمع.وأثنت التطبيعية في بيان على «تألق الصفارة العراقية في سماء القارة الآسيوية، بعد الإشادات الكبيرة التي تلقاها الحكم علي صباح في الدور ثمن النهائي لمنطقة غربي آسيا بقيادته مباراة النصر السعودي ومواطنه التعاون التي انتهت بفوز النصر بهدف نظيف، والتي كان نجمها الأول الحكم الدولي صباح بفضل قراراته الصحيحة وقيادته المباراة إلى بر الامان دون أخطاء».

وأشاد رئيس لجنة الحكام في الهيأة التطبيعية، علاء عبد القادر، بالدور «المميز الذي يقدمه حكامنا في أكبر مسابقة في القارة الصفراء، بعد تألق الحكم علي صباح، وكذلك الحكم مهند قاسم، مؤكداً أن الصفارة العراقية تستحق التواجد في أكبر المحافل الآسيوية والدولية لقيادة المباريات».

من جهة اخرى يلعب اليوم الاربعاء نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم بشار رسن مباراة ربع نصف النهائي لدوري أبطال آسيا ضمن تشكيلته فريقه بيرسبوليس الإيراني عندما يلاقي فريق باختاكور الأوزبكس في ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد قي قطر.

وشارك رسن في تأهل فريقه بالفوز في ربع النهائي على فريق السد القطري بهدف من دون رد، وقال ، في تصريحات للإعلام عقب المباراة: «حققنا فوزا غاليا على حساب فريق كبير، مرشح دائما للمنافسة على اللقب الآسيوي».وأضاف: «أعتقد أن الانتصار ، يمنحنا دافعا كبيرا لمواصلة المسيرة الناجحة حتى النهاية، خاصةً أننا نمتلك العزيمة والإصرار على تقديم الأفضل، في المباريات المقبلة».وتابع اللاعب العراقي: «أرى أن احترامنا لفريق السد، قادنا للفوز عليه.. كنا نعرف جيدا قيمته ونجومه الكبار، لكننا أيضا نعلم أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء».

عندما تشير الساعة إلى التاسعة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء بتوقيت الدوحة، سيكون ذلك موعداً لانطلاق مواجهة مرتقبة بين بيرسبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي بستاد جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة، في إطار مباريات دور الثمانية من دوري أبطال آسيا.

مباراة اليوم من المباريات التي يصعب التكهن بنتيجتها ليس فقط لأن كل طرف نجح في الوصول لهذه المرحلة من البطولة القارية، وإنما أيضاً في ظل قوة الفريقين ورغبتهما الشديدة في استكمال المسيرة الناجحة حتى نهاية المشوار. باختاكور الأوزبكي يطمح لمواصلة المغامرة الآسيوية، بعدما نجح في الإطاحة بفريق استقلال طهران الايراني في دور الـ16 بالفوز عليه 2-1، وكان قبلها قد نجح في التأهل متصدراً للمجموعة الثانية مستفيداً من قررا الاتحاد الآسيوي باعتبار الهلال السعودي «المتصدر الأصلي» منسحباً من البطولة. خاض الفريق الأوزبكي 6 مباريات في المجموعة الثانية، فاز في 3 مباريات منهم على شباب الأهلي الإماراتي وشاهر خودرو الإيراني «مرتين»، وتعادل في مباراتين مع شباب الأهلي والهلال السعودي ثم خسر من حامل اللقب قبل إلغاء نتائجه في البطولة.على الجانب الآخر يطمح بيرسبوليس الإيراني لمواصلة مشواره الناجح، بعدما أطاح بالسد القطري مستضيف البطولة من دور الـ16 بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وكان بيرسبوليس قد تصدر المجموعة الثالثة بجدارة بعد فوزه على التعاون السعودي مرتين، وعلى الشارقة الاماراتي مرة وتعادله في المرة الأخرى، فيما تلقى خسارة من الدحيل القطري مرتين، ولكنه نجح في تصدر المجموعة.ومن المؤكد أن المباراة ستكون خارج التوقعات بين فريقين يمتلكان طموحات كبيرة لبلوغ أبعد نقطة ممكنة في البطولة القارية.

إلى ذلك، تبرز عدة أرقام في المواجهة المرتقبة، لحساب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بين النصر والأهلي السعوديين، اليوم الأربعاء، والتي ستكون الثالثة التي تجمعهما هذا الموسم.فقد التقى الفريقان مرتين، خلال الموسم الجاري، ضمن منافسات دوري المحترفين، وأسفرت الأولى عن التعادل السلبي في جدة.وعجز كل من الفريقين عن تحقيق الفوز أيضا، في المباراة الثانية التي جرت بالرياض، وانتهت بالتعادل (2/2)، لتكون المواجهة الآسيوية بمثابة فض للاشتباك.وسيتخلل المباراة أيضا سباق من نوع خاص، بين اثنين من أبرز هدافي الكرة السعودية، في السنوات الأخيرة.وهما نجم النصر، المغربي عبد الرزاق حمد الله، هداف النسخة المنتهية مؤخرا من دوري المحترفين، برصيد 29 هدفا، والمهاجم السوري عمر السومة، الذي سجل 19 هدفا في نفس المسابقة، واحتل المرتبة الثالثة في قائمة الهدافين.

واحتل حمد الله صدارة الهدافين في الدوري السعودي، للعام الثاني على التوالي، في حين توج السومة بلقب الهداف ثلاثة مواسم متتالية، اعتبارا من (2014/2015).. وفي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، نجح حمد الله في إحراز 6 أهداف حتى الآن، بينما لم يسجل السومة إلا مرة واحدة، من ركلة جزاء.