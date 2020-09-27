وزيـر النفـط يوعـز بالاسـراع فـي تنفيـذ مشاريـع استثمـار الغـاز المصاحـب

بغداد – الصباح الجديد:

أكد وزير النفط حرص الوزارة على الاسراع بتنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية ، وتحويل الغاز الذي يحرق الى طاقة مفيدة تغطي جزء كبير من احتياجاتنا المحلية .

جاء ذلك خلال جولة وزيارة تفقدية شملت كل من شركة الحفر العراقية وشركة غاز الجنوب وشركة غاز البصرة وحقل ارطاوي في محافظة البصرة .

وقال وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل خلال لقائه بالمسؤولين في شركتي غاز الجنوب والبصرة والمهندسين والعاملين في حقل ارطاوي ان الوزارة تضع في اولوياتها الاسراع في تنفيذ مشاريع استثمار الغاز من خلال الاعتماد على الجهد الوطني بالتعاون مع الشركات العالمية الرصينة وصولاً الى الاهداف المخطط لها.

واشار وزير النفط الى ان الوزارة قد قطعت شوطاً مهماً في هذا الاطار ، وتعمل الان على تنفيذ ماتبقى من خططها بهذا الشأن ، مؤكدا ان الوزارة عازمة على تذليل جميع المعوقات والصعوبات والتحديات التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع ، من خلال توفير الدعم المالي والاستثماري .

هذا وقد عقد وزير النفط سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المكثفة مع المعنيين في شركتي غاز الجنوب والبصرة ، اضافة الى زيارة احد المشاريع التطويرية لاستثمار الغاز في حقل ارطاوي ، استمع خلالها الى استعراض عن الخطط والبرامج التطويرية لاستثمار الغاز المصاحب.

وقد شملت جولة وزير النفط زيارة شركة الحفر العراقية واللقاء بالمسؤولين والعاملين في الشركة ، مؤكداً على اهمية قطاع الحفر في تطوير الصناعة النفطية وزيادة وادامة الانتاج من النفط الخام ، مشيداً بالجهد الوطني ودوره الكبير في تنفيذ خطط وبرامج الوزارة .

واوضح وزير النفط ان الزيارة للشركات النفطية وعدد من المواقع النفطية ، تأتي في اطار المتابعة الميدانية لقيادة القطاع النفطي للمشاريع وسير الاعمال الجارية فيها. وقد رافق وزير النفط في جولته وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس وعدد من المسؤولين .

على صعيد متصل أكد وزير النفط على الدور الكبير والمؤثر لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في أستقرار الاسواق النفطية العالمية ، وان العراق يتطلع دائماً الى تحقيق مزيد من التعاون مع المنتجين الاعضاء في المنظمة لتحقيق الاهداف المشتركة .

وقال الوزير ان العراق قد ساهم مع الاعضاء في أوبك ومنذ تأسيسها على صياغة المبادى الرئيسة لهذه المنظمة والالتزام بها من أجل تحقيق المصالح والاهداف المشتركة ، هذه المبادى التي أكدت على أهمية سيادة الدول المنتجة على ثروتها النفطية وتسخير عائداتها المالية من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي لبلدانها ، مشيراً الى أهمية الحوار والتعاون مع المنتجين الآخرين من داخل المنظمة و من خارجها ، بهدف التصدي الواقعي للتحديات والازمات التي تعصف بالسوق النفطية ، والعمل على ايجاد الحلول الناجعة لضمان الاستقرار والتوازن .

وأشار أسماعيل الى أن العراق يتطلع الى استضافة أحتفالية أوبك لمناسبة مرور 60 عاماً في بغداد دار السلام قبل نهاية العام ، وفي قاعة الشعب التي استضافت الاجتماع التأسيسي عام 1960 ، الى جانب أستضافة الاجتماع الوزاري لمنظمة «أوبك»، و»أوبك بلاس» ونأمل حضوراً مكثفاً لوزراء النفط والطاقة في الدول المنتجة الى جانب المهتمين بصناعة النفط والطاقة وعدد من الشخصيات المهمة ووسائل الاعلام ، حيث أعدت الوزارة منهاجاً احتفالياً متميزاً يليق بهذه المناسبة .