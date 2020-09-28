لقب البطولة التنشيطية يدعم تحضيرات الانصار اللبناني

معن جميل ..طموح مشروع في تدريب أندية الاضواء والمنتخبات العراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:

منذ 4 مواسم، والمدرب الشاب معن جميل يؤدي مهماته في تدريب حراس المرمى بدنيا الاحتراف على احسن صورة، برغم انه لم يلقى الاهتمام الإعلامي الذي حاز عليه غيره، لكنه يواصل المسيرة واضعا نصب عينيه تحقيق النجاحات وتأكيد مقدرة المدرب العراق في دنيا الاحتراف، فبعد 3 مواسم امضاها في تدريب حراس مرمى نادي الإخاء أهلي عالية برفقة زميله النجم السابق عبد الوهاب أبو الهيل، التحق مع أبو الهيل منذ 3 أشهر في تدريب فريق نادي الأنصار الذي يعد من الأندية الكبيرة ليس على صعيد لبنان، بل وفي الوطن العربي وقارة آسيا.

مؤخرا اشترك معن في فوز فريقه بلقب بطولة الشهيد محمد عطوي التنشطية التي اقيمت في لبنان على حساب فريق النجمة بهدفين مقابل هدف واحد، في البطولة تفوق الانصار برغم انه بدأ المنافسة بخسارة امام شباب البرج بهدفين لهدف، لكنه عوض بالتفوق على العهد بهدفين نظيفين وبثلاثية على حساب الصفاء وفي دور نصف النهائي تمكن من الفوز على فريق شباب الساحل بثلاثة أهداف من دون رد.

والبطولة اكدت مقدرة الملاك التدريبي للفريق البطل بقيادة الكابتن نجم الكرة العراقية السابق ونادي الطلبة، عبد الوهاب أبو الهيل، ومساعديه سعيد أسكندرونبيل بعلبك، إلى جانب مدرب حراس المرمى العراقي، معن جميل.

معن، يؤدي ممته مدربا لحراس المرمى في نادي الانصار وهم «نزيه أسعد وحسن مغنية وهاديمرتضى وهادي كنج»، اذا كانوا على قدر عال في البطولة من التميز والثبات في الوقوف بين الخشبات الثلاث، وهذا أسهم في نيلهم الاضواء وإشادة المتخصصين الذين ثمنوا جدارة حراس المرمى في الدفاع عن عرينهم والتأكيد انب دور المدرب المحترف معن جميل كان كبيرا في تعزيز الجانبين الفني والمعنوي لدى حماة أهداف الفريق، بالتالي أتت النتائج ايجابية ويسجل الفريق النتائج الافضل ويخرج باقل أهداف اهتزت شباكه، اذا استقبل مرماه 3 كرات فقط وهي حصيلة جيدة جدا، اذا كان حراس المرمى في نادي الانصار يعانون كثيرا قبل التعاقد مع المدرب معن جميل الذي يملك من الخبرات في تعامله مع حراس المرمى، فقد تألق حارسا للمرمى في أكثر من فريق بينها ديالى والنفط ضمن مسيرته في الدوري العراقي، ورحلته التدريبية التي بدأت في نادي زيرفاني وحقق مع الفريق نتائج ايجابية وألقاب وكؤوس قبل الانتقال إلى عالم الاحتراف في لبنان.

ومعلوم ان الفوز بلقب البطولة التنشيطية بحسب المدرب ،معن جميل، يؤكد مقدرة فريق الانصار على الدخول بقوة في منافسات الدوري اللبناني للموسم الجديد الذي سيواجه في مباراته الاولى يوم 4 تشرين الأول المقبل فريق التضامن صور، كما يسهم في تعزيز موقف الفريق الذي تأهل إلى دور الـ 16 لبطولة كأس لبنان.

يشار إلى ان معن جميل رفض عروض للتدريب قبل توقيعه لفريق نادي الانصار، اذا تقدم إليه نادي زاخو بعرض للعمل وكذلك عقدين أحترافيين من دوري المحترفين في سلطنة عمان، ودوري الدرجة الاولى في المملكة العربية السعودية، لكنه فضل الانضمام إلى الملاك التدريبي لنادي الانصار لكونه يجد في العمل مع المدرب عبد الوهاب أبو الهيل فرصة اضافية لتعزيز النجاحات بعد الانسجام الكبير في عملهما طيلة مواسم سابقة ضمن نادي الإخاء أهلي عالية.

المدرب قال ان امكاناته تؤهله لتولي مهمة الاشراف على تدريب حراس المرمى في الأندية الجماهيرية العراقية والمنتخبات الوطنية بعد خبرات كسبها من محطاته لاعبا ثم مدربا وتعامله مع حراس مرمى من النجوم الشباب واستطاع ان يفرض حضوره بالعمل الصحيح والانضباط العالي.