صفحات في تاريخ الفن الروائي

صدر عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق الجزء الاول من كتاب(صفحات من تاريخ الفن الروائي العراقي \ دراسة بيلوغرافية نقدية للإبداعات الروائية النجفية خلال 90 عاماـ 1930—2003 ـ تضمن الكتاب بالإضافة مقدمة د. أيمان السلطاني ، التعريف بالرواية وكيفية كتاباتها وتاريخ النجف وطبيعة المدينة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية التي مهدت لولادة الفن الروائي. كما تضمن الاصدارات الروائية ما قبل 14 تموز 1958 وخلالها وما بعدها حتى عام 2003 . حيث بلغ عدد الروائيين والروائيات في النجف 17 روائية وروائي ابدعوا ما مجموعه ((33)) رواية .

وكتب الناقد ياسين النصير حول الكتاب في جريدة طريق الشعب “كتاب الحريزي الموسوعي واحد من انجازات ثقافية تؤسس لعلاقة بنية المدينة بالإنتاج الثقافي ، ليس كانعكاس لهذه البنية وإنما لتمثيلها فنيا”.