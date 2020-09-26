رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار تتفقد المشاريع الاستثمارية في كربلاء

كربلاء – الصباح الجديد:

بدأت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار ، زيارة ميدانية موسعة لعدد من المشاريع الاستثمارية في محافظة كربلاء ، مع المحافظ وعدد من المسؤولين في المحافظة .

واكدت رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار ان مستشفى الإمام الحسين لعلاج الإمراض السرطانية المحطة الاولى لتفقد مشاريع المحافظة الاستثمارية ، وان انجاز المستشفى المشرفة على تنفيذه العتبة الحسينية يمثل حاجة ملحة تزداد مع ارتفاع اصابات المرض ، والأمر يضعنا امام مسؤولية مهنية وأخلاقية ، تتمثل بضرورة المضي قدما بانجاز المشروع وتذليل الصعوبات التي تواجهه .

واشارت نجار ان ما جئنا من اجله للاستماع الى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع ، حول التصاميم ونسب الانجاز المتحقق مع عدد من المشاكل التي تواجه المشروع ، تتمثل بتسهيل مهمة استلام الأجهزة الطبية المتبقية بالتنسيق مع الدوائر المعنية بالدولة ، ووعدت باتخاذ الإجراءات اللازمة .

وتابعت رئيس الهيئة ان ، لقاء مع الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجعية الدينية أمين العتبة الحسينية المقدسة في مقر العتبة ، وتشرفت بزيارة مرقد الأمام الحسين بن علي عليه السلام ، ولقاءها المحافظ نصيف جاسم الخطابي ، وقدمت شكرها وتقديرها للعاملين بالعتبتين المقدستين والإدارة المحلية في محافظة كربلاء لمتابعة وجهودهم في المضي قدما بالمشاريع الاخرى في المحافظة ، ووعدت بتقديم كل اشكال الدعم الممكن لضمان انسيابية العمل وعدم حصول اي توقف .

وبين المهندس محمد طاهر ممثل شركة خيرات السبطين ومدير مشروع مستشفى الامام الحسين لمعالجة الإمراض السرطانية ، ان مشروع اامستشفى يتكون من اربع أبنية تتمثل الأولى بالمستشفى الرئيسي والمشيدة على مساحة 6000 م2 ، مؤلفة من اربع طوابق تضم عيادات استشارية وصيدلية وصالة للعلاج الكيمياوي ، إضافة الى صالتان للعمليات ومختبرات وغرف سحب الدم ، كما تحتوي المستشفى الرئيسي على غرف رقود بواقع 82 سرير ، اما البناية الثانية والثالثة فهي على ارتفاع 5 طوابق مخصصة لسكن المرافقين للمرضى والكادر الطبي وبواقع 90 شقة ، وسيتم تخصيص البناية الرابعة كمركز لليود المشع ، مؤكدا ان العلاج سيكون مدعوما للقوات المسلحة ومجانا للمعوزين .