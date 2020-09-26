  • السبت , 26 سبتمبر 2020
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رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار تتفقد المشاريع الاستثمارية في كربلاء

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كربلاء – الصباح الجديد:
بدأت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار ، زيارة ميدانية موسعة لعدد من المشاريع الاستثمارية في محافظة كربلاء ، مع المحافظ وعدد من المسؤولين في المحافظة .
واكدت رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار ان مستشفى الإمام الحسين لعلاج الإمراض السرطانية المحطة الاولى لتفقد مشاريع المحافظة الاستثمارية ، وان انجاز المستشفى المشرفة على تنفيذه العتبة الحسينية يمثل حاجة ملحة تزداد مع ارتفاع اصابات المرض ، والأمر يضعنا امام مسؤولية مهنية وأخلاقية ، تتمثل بضرورة المضي قدما بانجاز المشروع وتذليل الصعوبات التي تواجهه .
واشارت نجار ان ما جئنا من اجله للاستماع الى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع ، حول التصاميم ونسب الانجاز المتحقق مع عدد من المشاكل التي تواجه المشروع ، تتمثل بتسهيل مهمة استلام الأجهزة الطبية المتبقية بالتنسيق مع الدوائر المعنية بالدولة ، ووعدت باتخاذ الإجراءات اللازمة .
وتابعت رئيس الهيئة ان ، لقاء مع الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجعية الدينية أمين العتبة الحسينية المقدسة في مقر العتبة ، وتشرفت بزيارة مرقد الأمام الحسين بن علي عليه السلام ، ولقاءها المحافظ نصيف جاسم الخطابي ، وقدمت شكرها وتقديرها للعاملين بالعتبتين المقدستين والإدارة المحلية في محافظة كربلاء لمتابعة وجهودهم في المضي قدما بالمشاريع الاخرى في المحافظة ، ووعدت بتقديم كل اشكال الدعم الممكن لضمان انسيابية العمل وعدم حصول اي توقف .
وبين المهندس محمد طاهر ممثل شركة خيرات السبطين ومدير مشروع مستشفى الامام الحسين لمعالجة الإمراض السرطانية ، ان مشروع اامستشفى يتكون من اربع أبنية تتمثل الأولى بالمستشفى الرئيسي والمشيدة على مساحة 6000 م2 ، مؤلفة من اربع طوابق تضم عيادات استشارية وصيدلية وصالة للعلاج الكيمياوي ، إضافة الى صالتان للعمليات ومختبرات وغرف سحب الدم ، كما تحتوي المستشفى الرئيسي على غرف رقود بواقع 82 سرير ، اما البناية الثانية والثالثة فهي على ارتفاع 5 طوابق مخصصة لسكن المرافقين للمرضى والكادر الطبي وبواقع 90 شقة ، وسيتم تخصيص البناية الرابعة كمركز لليود المشع ، مؤكدا ان العلاج سيكون مدعوما للقوات المسلحة ومجانا للمعوزين .

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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