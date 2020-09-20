أهمية رابطة الدوري

من الضروري تشكيل رابطة لأندية دوري الدرجة الممتازة بكرة القدم التي ستأخذ على عاتقها وضع آلية ونظام وتخفف الكثير عن كاهل الاتحاد المركزي للعبة لا سيما ان واجب الاتحاد سيكون مشرفاً ومتابعاً وحلقة وصل بين الأندية والاتحادات والمؤسسات العراقية ولا يدخل في معترك صعب كما يحدث مع بداية كل موسم.

وبصراحة القول، ستكون رابطة الدوري الممتاز في الواجهة، يعني تتحمل النقد في حال تأخر انطلاق الدوري أو الغاءه أو تأجيل المباريات أو حدوث مشاكل ما. الواجبات الأساسية للرابطة: تختار الرابطة رئيساً لها وأعضاء وتوضع آلية لتمويل الفرق المشاركة من عائدية النقل التلفازي للمباريات، والإعلانات الشاملة للدوري، وبيع تسمية الدوري، وممكن ان تمنح نسبة مالية معينة للاتحاد، وتنضم آلية جديدة لعقود اللاعبين والمدربين بما يحفظ حقوقهم وحقوق الأندية وكما تتمتع الرابطة بالاستقلالية، لكن في الوقت نفسه لا تنفصل عن الاتحاد المركزي كون الرابطة بحاجة لتأمين حماية المباريات، تسمية الحكام، المشاركة في مسابقة الكأس والاتفاق على آلية تفريغ لاعبي المنتخبات بما يخدم مصلحة الوطن والتواصل مع الاعلام الرسمي وهذه كلها خطوط عريضة لعمل الرابطة.

ولا ننسى، ان كل موسم سيشهد هبوط فريقين أو ثلاثة وصعود محلهم فرق من الدرجة الأوَّلى فلا بد من هيكلة الرابطة قبيل انطلاق كل موسم وضمان حيادية الرابطة بما يخدم الفرق المشاركة وممكن مناقشة تقليص عدد الأندية وتحديد الملاعب الصالحة للعب بالاتفاق مع رئاسة الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة.

ان توزيع الصلاحيات على اللجان والروابط يقلل الضغط ويبعد التدخلات الخارجية عن الاتحاد المركزي الذي نال الكثير من النقد والتسقيط والهجمات المباشرة والمرتدة وحان الوقت ليكون أكثر انصافاً ويمنح الاستقلالية للجان ومشاركة الهيئة العامة. المشكلة العظمى التي تنتظر الكرة العراقية هي اعادة هيكلة الدوريات: الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة رغم ان هذا الاجراء صعب للغاية في الموسم الحالي وان تشكيل روابط لهذه الدوريات سيصطدم بالكم الهائل لعدد الأندية واختلاف آليات المسابقات من محافظة لأُخرى.

سؤالي: هل تشكيل الرابطة سيبعد التدخلات والعلاقات وتكون مستقلة بقراراتها وتعليماتها؟ وهل وجود الهيئة التطبيعية سمح للأندية بتشكيل الرابطة بحرية؟ وهل تكتفي الرابطة بتنظيم المسابقة وعقود اللاعبين والمدربين والعوائد المادية؟ وبمن ستستعين الرابطة من الشخصيات للعمل فيها وانجاح مهمتها؟

أخيراً، نُبارك تشكيل رابطة أندية الدوري الممتاز ونتمنّى ان تكون رابطة حقيقية تسهم بتطوير واقع الدوري والأندية وتنظيم أوراقها والتغلب على العقبات والمشاكل وان تكون مثالاً يُحتذى به لا سيما انها تتمتع بالاستقلالية ورأيها سيكون محط اهتمام الجميع. ولا نريد ان تكون عصا في دولاب الكرة العراقية الذي دار حسب اهواء ومزاجيات البعض طوال السنوات التي تلت تغيير النظام السياسي في وطننا العزيز.

أحمد عبدالكريم حميد