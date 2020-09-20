درجال للسفير الإسباني: ننتظر تعاون أكبر في مجال البنى التحتية والأنشطة الشبابية

يبحث واقع الشباب والرياضة في المثنى

إعلام الوزارة

إستقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، في مقر الوزارة، السفير الإسباني في العراق، خوان خوسيه اسكوبار والوفد المرافق له، بحضور د. علي شمران رئيس دائرة أوروبا في وزارة الخارجية، ومستشار الوزارة لشؤون الرياضة، ومدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي، وناقش معه الكثير من القضايا ذات الشان الرياضي والشبابي وما يتعلق بالبنى التحتية.

وعبر الوزير درجال عن سروره بتواجد سفير دولة صديقة لها مكانة كبيرة في عالمي الشباب والرياضة وتطورها المشهود فيهما ، مشددا على روح التعاون والإصرار على التطور عبر اكثر من مشروع .

وبين السفير الاسباني ان العلاقات الطيبة بين البلدين في هذا المجال الرحب تدفعنا الى أكثر من ذلك فقد سبق وان دعمنا كرة القدم العراقية والاتحاد العراقي لكرة القدم واللجنة الاولمبية وكان في الافق الكثير من المشاريع منها زيارة ريال مدريد الى العراق وما زال العرض قائما لقدومه بعد زوال خطر جائحة كورونا والظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع ، مشيرا الى ان الفرق العراقية هي الاخرى ستكون لها فرصة اقامة معسكرات تدريبية في اسبانيا سيما وان عدد من المدربين الاسبان قد عملو في العراق ، مضيفا ان مساعينا لن تتوقف عند هذه الحدود وستصل الى الخبرات وعمل شركات القطاع الخاص الاسباني في العراق بمجال البنى التحتية والإعمار ونحن نملك خبرة كثيرة في هذا الجانب تحديدا .

وعبر الوزير درجال عن سعادته باللقاء واصفا السفير بصديق العراق وله مكانة خاصة بالتاكيد منوها أننا لا نريد ان نتحدد بالمجال الرياضي فقط ولكن ان تكون الجهود منصبة في المجالين الرياضي والشبابي ايضا ، موضحا ان في العراق مشاريع استراتيجية كبيرة توقفت بسبب الظروف المشار إليها ومنها الملاعب الرياضية التي تنفذها شركة ( تري ارينا) الاسبانية ملعبي عمو بابا (الرصافة) في بغداد وملعب بابل وقد طالبنا الشركة باستئناف العمل وننظر الى الشركة الاسبانية كصاحبة ريادة ومكانة من وحي الخبرة التي تمتلكها ومن المؤمل ان يتم فتح المزيد من آفاق العمل

لافتا الى ان العراق لديه الكثير من المشاريع الواعدة في مجال الرياضة للفئات العمرية والمدربين بأعداد كبيرة جدا ونطمح ان يكون للمدرسة الاسبانية حضورها معنا نظرا للثقة الكبيرة التي تحظى بها .

وعبر السفير الاسباني عن سعادته بالحديث منوها ان المعطيات التي أجريت وفق الدراسات والبحوث تشير الى ان العراق من البلدان الغنية التي تستطيع تسديد ديونها قريبا في جميع المجالات لذلك ستكون جميع المشاريع مؤمنة هي وغيرها لاسيما ما يتعلق منها في الجانب الشبابي،

واختتم حديثه بالاشارة الى جملة من المشاريع الكبيرة التي تختص بصناعة البطل الموهوب واستضافة الاندية العراقية وبناء قاعدة كروية كبيرة الموهوبين الصغار على شاكلة سباير القطرية وامتدح وزير الشباب درجال واصفا تواجده بهذا الوقت بانه مكسب كبير للرياضة في العراق .

من جانب اخر، وصل وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، أول أمس ،الى محافظة المثنى.وذكر درجال عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، “وصلنا محافظة المثنى لبحث واقع الشباب والرياضة مع محافظها أحمد منفي جودة ومسؤولي القطاعين الشبابي والرياضي”.وأضاف “الزيارة تأتي للاطلاع على البنى التحتية، فضلا عن واقع الأندية الرياضية ومنتديات الشباب والرياضة”.

وزار درجال ملعب السماوة سعة (20,000) متفرج والتقى بممثل الشركة المنفذة ويطلع من خلاله على واقع المشروع واسباب توقفه ، ووعِد ببذل مزيد من الجهد لتذليل العقبات ادة العمل ليكون صرحا رياضيا يخدم شباب ورياضيي محافظة المثنى.