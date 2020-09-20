وزير النفط : (102 %) نسبة التزام الدولالمنتجة بإتفاق خفض الانتاج لشهر اب

نسعى الى تحقيق هدف الاستقرار والتوازن في الاسواق النفطية العالمية

بغداد – الصباح الجديد:

أكد وزير النفط حرص الدول المنتجة من داخل «أوبك» والمنتجين المتحالفين معها من خارح المنظمة على الالتزام باتفاق خفض الانتاج ، والعمل على تحقيق هدف الاستقرار والتوازن في الاسواق النفطية العالمية ، وصولاً للاهداف المخطط لها في ظل التحديات التي تواجه السوق النفطية جراء أنتشار فايروس كورونا» .

وقال وزير النفط أحسان عبد الجبار أسماعيل بعد أختتام الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الوزارية لمراقبة الانتاج عبر الدائرة الالكترونية أن اللجنة الوزارية قد رحبت بالتزام الدول المنتجة من أوبك ومن المتحالفين معها ومن ضمنها المكسيك بإتفاق خفض الانتاج ، حيث بلغت نسبة الالتزام للشهر الماضي أب – أغسطس بحسب المصادر الثانوية المستقلة (102%) وهي نسبة جيدة تؤثر أيجاباً على واقع السوق النفطية .

وأشار وزير النفط الى تأكيد الاجتماع على المنتجين بالالتزام الكامل بالاتفاق على وفق النسب المعلن عنها ، كذلك تعويض الكميات غير المخفضة للفترة الماضية .

من جانبه قال مدير عام شركة تسويق النفط علاء الياسري أن الاجتماع عقد بحضور وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك ، حيث تم استعراض التقرير الشهري الذي أعدته اللجنة الفنية المشتركة، حيث تم خلاله مناقشة التطورات في السوق النفطي للفترة التي اعقبت الاجتماع السابق الذي أنعقد بتاريخ ١٩أب الماضي ، كذلك مناقشة التوقعات لفترة الربع الاخير للعام الحالي ٢٠٢٠، كذلك تم استعراض معدلات الإنتاج لشهر أب الماضي للدول المنتجة الأعضاء والمتحالفين معها من خارج «أوبك» .

واضاف الياسري أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري خلال الفترة من 15-19 تشرين الاول – أكتوبر المقبل .

وكان وزير النفط اكد حرص الوزارة على الاهتمام بقطاع الاستكشاف النفطي على وفق الاساليب والتقنيات الحديثة ، لاهميته في تعزيز معدلات الاحتياطي النفطي والغازي في البلاد ، لافتا الى ان قطاع الاستكشاف حقق طفرات نوعية كبيرة في مجال المسح الزلزالي بطريقة او اسلوب الثنائي والثلاثي الابعاد ، وكانت نتائج تلك المسوحات كبيرة ومؤثرة على الواقع النفطي العراقي ، من حيث رفع حجم الاحتياطي النفطي للعراق.

واشاد الوزير بجهود العاملين في الشركة وحثهم على بذل مزيد من الجهود في مجال المسح الزلزالي وعمليات الاستكشاف الاخرى ، مؤكدا على مواكبة التطور العالمي على الصعيدين الفني والاداري ، واهمية انشاء بنك معلومات وطني يتضمن قاعدة معلومات وبيانات لنشاط وفعاليات القطاع النفطي ومنها الشركات الاستخراجية واعتباره مشروعا وطنيا يهدف الى التخطيط السليم من اجل الاستثمار الامثل للثروة الوطنية .

وأكد الوزير على الدور الكبير والمؤثر لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في أستقرار الاسواق النفطية العالمية ، وان العراق يتطلع دائماً الى تحقيق مزيد من التعاون مع المنتجين الاعضاء في المنظمة لتحقيق الاهداف المشتركة .

وقال الوزير في برقية تهنئة الى نظرائه من الدول الاعضاء في «أوبك « لمناسبة ذكرى مرور 60 عاماً على تأسيس المنظمة في بغداد عام 1960 أن العراق قد ساهم مع الاعضاء في أوبك ومنذ تأسيسها على صياغة المبادى الرئيسة لهذه المنظمة والالتزام بها من أجل تحقيق المصالح والاهداف المشتركة ، هذه المبادى التي أكدت على أهمية سيادة الدول المنتجة على ثروتها النفطية وتسخير عائداتها المالية من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي لبلدانها ، مشيراً الى أهمية الحوار والتعاون مع المنتجين الآخرين من داخل المنظمة و من خارجها ، بهدف التصدي الواقعي للتحديات والازمات التي تعصف بالسوق النفطية ، والعمل على ايجاد الحلول الناجعة لضمان الاستقرار والتوازن .

وأشار أسماعيل الى أن العراق يتطلع الى استضافة أحتفالية أوبك لمناسبة مرور 60 عاماً في بغداد دار السلام قبل نهاية العام ، وفي قاعة الشعب التي استضافت الاجتماع التأسيسي عام 1960 ، الى جانب أستضافة الاجتماع الوزاري لمنظمة «أوبك»، و»أوبك بلاس» ونأمل حضوراً مكثفاً لوزراء النفط والطاقة في الدول المنتجة الى جانب المهتمين بصناعة النفط والطاقة وعدد من الشخصيات المهمة ووسائل الاعلام ، حيث أعدت الوزارة منهاجاً احتفالياً متميزاً يليق بهذه المناسبة .