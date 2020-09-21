وزيرا العمل والصناعة يؤكدان ضرورة إجراء فحوص دورية للعاملين بمؤسسات الدولة

لجنة موسَّعة لإكمال إجراءات مشروع الأكشاك العصرية

بغداد _ الصباح الجديد :

اطلع وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي ووزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز على سير العمل في المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وتفقدا خلالها اقسام المركز واطلعا على آلية عمل ومهام المركز في تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية.

واكد الجانبان خلال ترؤسهما اجتماعا ضم الملاك الوظيفي للمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ووفد وزارة الصناعة ضرورة إجراء الفحص الطبي الخاص ببيئة العمل بصورة دورية ، واهمية قيام مؤسسات وشركات الدولة بفحص العاملين لديها في المركز.

وشدد الركابي على اهمية ان يأخذ المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية دوره بشكل اكثر فاعلية وان لا يقتصر فقط على رسم السياسات لكونه يعد من افضل المراكز في العراق وله ارتباط وثيق بمؤسسات الدولة كافة ، مشيراً الى اننا سنعمل على إعادة أقسام المركز من المحافظات إلى الوزارة لتفعيل عملها بصورة مهنية واسس صحيحة.

واكد الوزير على ضرورة تشريع قانون المركز الذي يهتم بالسلامة المهنية، وتقديم ورقة عمل تتضمن المشاكل والمعوقات للنهوض بعملة مع وضع برنامج وخطة عمل مستقبلي لكلا الجانبين تقدم خلال اسبوع. من جانبه اكد وزير الصناعة والمعادن ان الوزارة شريكة اساسية مع وزارة العمل لان هناك عملاً وعلاقة متبادلة من خلال شركات وزارة الصناعة في كثير من مفاصل العمل، واعلن عن استعداد شركات الوزارة لتقديم الدعم الكامل للوزارة.

على صعيد اخر وجَّـه وزير العمل بتشكيل لجنة موسَّعة تضم ذوي الخبرة والاختصاص لإكمال اجراءات

مشروع الاكشاك العصرية المزمع منحها للباحثين عن العمل ضمن اجراءات اصولية وضعتها الوزارة. وبين الركابي خلال ترؤسه اجتماعا للجنة المكلفة بمتابعة تخصيص الاراضي لبناء الاكشاك العصرية في المحافظات كافة ان الوزارة حرصت على انشائها لتشغيل اكبر عدد ممكن من الباحثين عن العمل .

واشار الوزير الى ان مشروع الاكشاك العصرية سيوفر مساحة واسعة لتشغيل الشباب. كما وجَّـه الوزير بمتابعة مراحل انجاز المشروع بشكل يومي وتشخيص المعوقات وايجاد الحلول الملائمة لها والحرص على ان تكون وفق المواصفات المتفق عليها سلفاً مع الشركة المنفذة، لافتاً الى انه سيكون على متابعة شخصية للتقارير التي ترفعها اللجنة المشكلة وسيتم اصدار التعليمات وفق مقتضيات المصلحة العامة. ودعا الركابي الحكومات المحلية الى التعاون مع لجان الوزارة بهدف الإسراع في تنفيذ مشروع الأكشاك العصرية وتشغيل العاطلين من العمل من خلال هذه المجمعات التسويقة العصرية.

من جانبها عقدت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اجتماعاً لدراسة مشروع تعديل قانون الضمان رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١/ وبحثت معاون مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن اتحاد نقابات العمال واتحاد الصناعات العراقي والممثل القانوني لوزارة العمل ومديرو اقسام الدائرة الملاحظات المهمة للاتحادين ومشروع تعديل قانون الضمان آنف الذكر ليتم رفع المسودة النهائية لمشروع التعديل إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي لغرض رفعها إلى البرلمان.

وأكدت حيران أن التعديلات ستصب في صالح طبقة العمال، لتتناول زيادة الراتب، وسنوات الخدمة، والمرأة العاملة والعديد من المميزات التي ستنشر لاحقاً.