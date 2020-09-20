«الشباب والرياضة» توقع مذكرة تفاهم مشتركة مع وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات

بغداد ـ الصباح الجديد:

أبرمت وزارة الشباب والرياضة ، مذكرة تفاهم مشتركة مع وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات في مقر الوزارة بحضور وزير الشباب عدنان درجال ووزير الاتصالات أركان شهاب ورئيس هيئة الاتصالات علي الخويلدي وتواجد مديري العلاقات والإعلام من الوزارات والهيئة ومديري الدائرتين القانونية والرعاية العلمية في وزارة الشباب والرياضة .

واكد الوزير درجال ان المذكرة التي أبرمت اليوم تأتي تتويجا لمسيرة جهد وعمل استمر لأشهر عدة من اجل انضاج جميع الافكار واستيعاب الدراسات التي انصبت باتجاه العمل الجمعي المشترك كفريق واحد يهدف الى خدمة شبابنا والتواصل معهم في أبعد نقطة داخل الوطن وخارجه ايضا ، مشيرا الى ان وزارة الاتصالات بشخص وزيرها والعاملين فيها وهيئة الاتصالات كذلك، كانوا شركاء حقيقيين بروح الحرص والمتابعة والبناء لشبابنا وهو ما كان حافزنا الاكبر للاستمرار وتكثيف الجهود، منوها ان اولى الثمار للاتفاقية سيكون مطلع الشهر المقبل .

من جهته اشاد وزير الاتصالات اركان شهاب بالدور الحيوي الذي يلعبه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في حشد الجهود الرسمية لاسناد شبابنا بمختلف احتياجاتهم وهو على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه بكل ما عرف عنه من حرص في العمل ، مشددا على ان وجود الوزير درجال على راس الوزارة نال اهمية قصوى في هذا الجانب وذلل الكثير من الصعاب في العمل المشترك مع الوزارات الاخرى ، واشاد شهاب بدور هيئة الاتصالات وما تقدمه من تعاون مشهود عزز العمل لنجاح هذه الاتفاقية مبكرا من اجل شبـابنا .

وثمن رئيس هيئة الاتصالات علي الخويلدي روح العمل المشترك بين المؤسسات الحكومية التي تتعاضد من أجل خدمة أكبر شريحة اجتماعية في العراق فئة الشباب ، لافتا ان تعاون وزارات الشباب والاتصالات والهيئة سيعطي قوة مضاعفة ومساحة اكبر لكسب ثقة شبابنا واتساع الية العمل معهم وهي خطوة في غاية الاهمية وفي الوقت المناسب .

واختتم الوزير درجال اللقاء وبعد مراسيم التوقيع بالاشادة بالشركاء مذكرا ان وزارة الشباب والرياضة لن تتوقف أبدا في دعم شبابنا باية نافذة او عمل ممكن ان يسهم في رفع حالة الاحباط عنهم ويعزز ثقتهم بانفسهم مذكرا بان الاتفاقية تشمل جميع مناطق العراق بلا استثناء من زاخو حتى الفاو .