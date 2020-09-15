التشييع المهيب للراحل ناظم شاكر يؤكد مكانته العالية في قلوب الجميع

جبار حميد يقيم مجلس عزاء في منزله ومقر نادي انصار حواره اللبناني

بغداد ـ فلاح الناصر:

اقام المدرب العراقي المحترف في تدريب فريق نادي انصار حواره اللبناني، جبار حميد، مجلس للعزاء في منزله ترحما للكابتن الراحل ورفيق دربه في نادي القوة الجوية، ناظم شاكر، وايضا فقد اوقف النادي تدريباته لمدة 3 أيام معلنا الحداد واقام مجلس للعزاء بمشاركة إدارة النادي والمنتسبين، ويأتي اقامة المجلس تثمنيا لما قدمه نجم الكرة العراقية ناظم شاكر لفريقه الجوية والمنتخب الوطني سيما في تمثيله العراق في كأس العالم بالمكسيك عام 1986، وكذلك لرحلاته التدريبية وإنجازاته محليا وعلى صعيد الأحتراف. المدرب المحترف جبار حميد، احد نجوم كرة الجوية سابقا، تحدث والدموع تنهمر من عينيه حزنا لرحيل رفيقه بفايروس كورونا مساء الجمعة في احد مستشفيات أربيل، اكد ان وقفة قائد القوة الجوية والمسؤولين على صعيد الحكومة والرياضيين والمدربين والصحافة والإعلام والجمهور كانوا على قدر المسؤولية في اقامة تشييع مهيب يليق بابن العراق البار الكابتن الراحل ناظم شاكر.

جبار حميد، ذكر انه وصل إلى بيروت لتدريب فريق انصار حواره قبل يوم واحد من رحيل الكابتن ناظم شاكر، مشيرا إلى حزنه العميق للفاجعة التي ضربت الوسط والتحاق «ابو فهد» مع رفاقه من الرياضيين والعراقيين بسبب الفايروس اللعين.

واشاد بما يحمله الراحل من قلب طيب وحب للجميع، منوها إلى مدى علاتقه الوطيدة بالنجم ناظم شاكر وكيف كان الراحل يأكل من يد والدة جبار حميد «البرياني» وكيف يزوره ويمضي حديثهم حتى الصباح، وبين المدرب جبار حميد ان والده افرد غرفه خاصة له لاستقبال الرياضيين من نجوم القوة الجوية والجمهور، حيث كان يزوره بنحو خاص ناظم شاكر وشاكر محمود ومعد إبراهيم والراحل ناطق هاشم وخليل محمد علاوي وكاظم شبيب وغيرهم من نجوم الكرة العراقية والجوية في الزمن الذهبي.

وتناول المدرب المحترف مدى الاخلاص في الحياة الاجتماعية بعيدا عن الملاعب الخضراء والعلاقات التي تربطهم وتبادل الزيارات والحضور في المناسبات والمواكبة أولاً بأول لكل حالة حزن او فرح وأمور الحياة الاخرى.

وقال انه ذات يوم تعرض إلى صفعة من الكابتن ناظم شاكر في مباراة القمة امام المنافس اللدود الزوراء، فيما بادر الراحل ناظم شاكر إلى الحضور لمنزله وتقديم الاعتذار، مستذكرا ذلك بحرص الراحل على تقديم الافضل في المستوى الفني والغيرة التي يمتاز بها فوق المستطيل الاخضر، مشيرا إلى انه يتذكر ذلك بفخر لما يحمله لناظم من منزلة كبيرة.

في حين اشار إلى ان الكابتن الراحل كان محبا للجميع وتدخل في اعادة عدد من المنتسبين في نادي القوة الجوية الذين تم نقلهم إلى جبهات القتال، لكن لنظام دورا في اعادتهم للعمل ضمن النادي وهو موقف اثر كثيرا في المنتسبين، لذلك كانت علاقة الراحل بالجميع مبنية على الود والاحترام والتعاون.

ورحل الكابتن ناظم شاكر بعد ايام من رقوده في احدى مستشفيات اربيل بسبب مضاعفات فايروس كورونا، وتم اقامة تشييع مهيب بحضور رسمي ابتدأ من اربيل مرورا بكركوك حيث كان في استقباله الكاتن يونس محمود والرياضيين وفي نادي القوة الجوية اذا كان الجميع يترقب وصول جثمانه وسط اهتمام كبير جدا، ثم إلى منزله في منطقة الدورة قبل ان يوارى الثرى في مقبرة الكرخ ببغداد.. واعلنت غدارة نادي القوة الجوية اقامة مراسيم مجلس العزاء في النادي واعلان الحداد وحجب الرقم «4» نهائيات احتراما للكابتن الراحل الذي كان يرتدي الفانيلة بهذا الرقم عندما شارك في مسيرة طويلة لاعبا فذا في نادي القوة الجوية محققا النجاحات والألقاب.