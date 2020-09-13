تربيه البصرة تباشر تنفيذ خطتها للعام الدراسي 2020 – 2021

استعدادا للعام الدراسي الجديد

البصرة _ سعدي السند :

تواصل المديرية العامة لتربية البصرة تنفيذ خطتها التي أعدتها استعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2020 – 2021 .

وعلم مكتب الصباح الجديد في البصرة من خلال الزميل باسم القطراني مدير علاقات واعلام تربية البصرة والزملاء في القسم ان قسم الأدارة والتجهيزات في تربية البصرة بدأ بتوزيع الكتب المنهجية والقرطاسية على المدارس الأبتدائية في مركز وأطراف المحافظة للعام الدراسي الجديد .

وأكدت مدير القسم ساجدة عارف الكعبي بأنه بعد إن تسلمنا الكتب والقرطاسية بنسبة متقدمة من الوزارة بلغت نحو ٩٠% بدأنا بتوجيه الدعوة لأدارات مدارس المركز للمراجعة وكذلك عبر مديريات أقسام التربية بالنسبة للأطراف من أجل التسلم إستعدادا للعام الدراسي الجديد وحسب التعليمات الوزارية وبمعدل ٢٠ مدرسة يوميا ، كذلك فنحن نقوم بتجهيز المدارس ذات الحاجة الفعلية بالرحلات المدرسية بعد أن زودتنا الحكومة المحلية ب٣٠ ألف رحلة كجزء من دعمها للعملية التربوية .

منصة نيوتن في تربية البصرة تفعيل

وأنجزت اللجنة الخاصة بمنصة نيوتن في تربية البصرة تفعيل حسابات الدخول للمنصة لنحو ١٥٠٠ مدرسة حكومية وأهلية منذ تسلمها لحسابات المدارس من الوزارة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٧ لحد الآن في حين أقامت ١١ ورشة تدريبية لأدارات المدارس عبر منصة زوم بمشاركة ٦٠٠ من مديري المدارس وصولا لتفعيل حسابات مدارس المحافظة كافة حسب التعليمات الوزارية التي نصت على إلزام الأدارات بتفعيل الحسابات الخاصة بها .

وقد تم انشاء إستمارة الكترونية لغرض تسليم الحسابات الى الأدارات وتم فحص وتفعيل حسابات هذه المدارس وارسال الحسابات الى مدير المدرسة عبر قناه التلكرام الخاصة بمنصة نيوتن والتي تتضمن نشر كل مايخص المنصة من تبليغات ودروس وورش كما قامت اللجنة عبر الورش التدريبية بألقاء محاضرات حول كيفية دخول مديري المدارس والاستاذ والطالب الى المنصة وتفعيل الحساب وادخال الملاك والطلبة وانشاء جدول البث المباشر ، وتم انشاء قناة على اليوتيوب لنشر كل مقاطع الفيديو التي تخص المنصة.

التربية تُحدد ضوابط التقديم لمدارس الموهوبين

وعلمت الصباح الجديد بأن وزارة التربية أعلنت ضوابط الترشيح لدخول الاختبارات التشخيصية للقبول في مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2020 – 2021 للصف الرابع الابتدائي والصف الاول المتوسط .

وتؤكد ضوابط التقديم على مرحلة الرابع الابتدائي على حصول التلميذ على درجات لا تقل عن 10/10 لكل من مواد العلوم والرياضيات واللغة العربية للصفوف الاول والثاني والثالث الابتدائي ، اما في ما يخص التقديم للصف الاول المتوسط للمحافظات فهو حصول الطالب على درجات لا تقل عن 100% لكل من مادتي العلوم والرياضيات وبمجموع عام لا يقل عن ( 582) للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2019-2020 ، وحصول الطالب على درجات لا تقل عن 97% لكل من مادتي العلوم والرياضيات للصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي 2018-2019

مع ضوابط اخرى تخص الامتحان الالكتروني للتقديم على مدارس الموهوبين وهي تتمثل بإعطاء المراقب قاعة الكترونية تضم 10 طلاب ، وعليه ان يُشخص اي حالة غش اثناء تأدية الامتحان ، حيث سيحرم الذي ثبت عليه الغش من دخول مدارس الموهوبين وستهمل ورقة الاجابة ، اذ ان التسجيل الفيديوي سيكون تحت اشراف لجنة تدقيقية رقابية وسيتم خزنهُ في قاعدة بيانات هيئة رعاية الموهوبين في حالة الاعتراض ، على ان يتم تنبيه التلميذ / الطالب بعدم ادارة الوجه يميناً ويساراً ويكون التركيز على شاشة الحاسبة او الموبايل حصراً .

اضافة الى وجود تعليمات تخص التلميذ / الطالب تفيد بأن يكون الاعتماد في الاجابة على حصيلة معلوماته السابقة لضيق الوقت هذا وسيتم اجراء اختبارين تجريبيين لاكتشاف مواطن الضعف ومحاولة تجاوزها ، وأخير سيتم تزويد كل تلميذ برقم سري للدخول للامتحان الإلكتروني ، وستهمل اجابة التلميذ / الطالب في حالة شك اللجنة الامتحانية والتدقيقية الرقابية بأي خرق اثناء تأدية الامتحان الالكتروني .

فتح باب التقديم الى الكلية التربوية المفتوحة

أما مايخص التقديم على الدراسة في الكلية التربوية المفتوحة فقد بدأ في ضوء تعليمات وزارة التربية اعتبارا من الأول من شهر أيلول الحالي وينتهي في الـسادس من كانون الثاني لعام 2021

كما دعت عمادة الكلية الراغبين بالتقديم ، الى مراجعة المراكز الدراسية في بغداد والمحافظات والفروع التابعة لها بشكل مباشر من اجل الحصول على الاستمارة الخاصة بالتقديم .

وان التقديم سيكون لأقسام العلوم (علوم الحياة – الفيزياء) ، وقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة ، وقسم التربية الفنية ، وقسم التربية الإسلامية ، وقسم الرياضيات ، وقسم التربية الخاصة ، وقسم الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي ، وقسم العلوم التربوية (الادارة التربوية ، معلم الصفوف الأولية ، تعليم الكبار ، رياض الاطفال) ، وقسم اللغة الانجليزية ، وقسم اللغة العربية ، وقسم الاجتماعيات (التاريخ – الجغرافية) ، وأخيراً اللغة السريانية .

وضع آلية للدراسة الصفية والالكترونية في ظل الظروف والمتغيرات المستقبلية

وعلمت الصباح الجديد بأنه وضمن سلسلة اجتماعاتها المتواصلة للعام الدراسي الجديد عقدت اللجنة المشكلة في وزارة التربية لإعداد (الفقرة الثانية) حول رؤيةٍ متقدمة للعام الدراسي القادم للدراسة الصفية والالكترونية في ظل الظروف والمتغيرات المستقبلية التي أعلمت بها مديريات التربية في المحافظات ومنها تربية البصـرة .

وان الاجتماع خرج بعدة توصيات اهمها .. التعايش مع جائحة (كورونا) واخذ الاجراءات الصحية ، فضلاً عن تطبيق التباعد الاجتماعي للتلميذ والطالب وعدم الاكتظاظ في الصف الواحد وترك مسافة مناسبة ، وتحديد الطاقة الاستيعابية للصف بـ15 تلميذا وطالبا فقط وتكون الحصة الواحدة 30 دقيقة حسب مقررات خلية الازمة الصحية ، وكذلك كيفيه تنظيم الدوام والاشراف عليه ، هذا وسيتم عرض هذه التوصيـات على وزير التربية علـي حميـد الدليمـي بغيـة المصادقـة عليهـا .

وان الاجتماع (الخامس) للجنة تناول ايضا الآلية المستخدمة للدراسة الصفية والالكترونية وعملية التدريب السريعة والمركزة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي ، واستكمال وتعزيز المعرفة السابقة للمواد التي اخذت عام 2019 – 2020 ، ويلزم اخذ المواد التي تركت بالسنة السابقة في العام الدراسي القادم مع التدريس والامتحان بها ، اضافةً الى وضع المناهج وتكييفها مع الدراسة الالكترونية والصفية.