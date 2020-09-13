البحرين تلحق بالإمارات وتتفق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل

المنطقة تستجيب بنحو إيجابي

متابعة ـ الصباح الجديد :

توالت ردود الأفعال المرحبة بالإعلان عن الاتفاق بين مملكة البحرين وإسرائيل، باعتباره إنجازا جديدا على طريق مستقبل واعد يستهدف إحلال السلام ورخاء شعوب المنطقة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت متأخر حسب توقيت بغداد من امس الاول الجمعة، اتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام، واصفا إياه بـ”الإنجاز التاريخي”.

وغرد ترامب على حسابه الرسمي عبر تويتر، قائلا: “إنجاز تاريخي آخر اليوم.. صديقانا العظيمان إسرائيل ومملكة البحرين يتفقان على اتفاق سلام”.

وتابع: “ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يوما”، في إشارة إلى اتفاق السلام الذي أعلن عنه بين دولة الإمارات وإسرائيل في أغسطس الماضي.

وأكد الرئيس الأميركي أن البحرين “ستنضم إلينا يوم الثلاثاء للتوقيع على معاهدة السلام التي تعد خرقا وتحولا تاريخيا إقليميا، وهذا ما كنا نطمح إليه”.

واعتبر ترامب أن المستقبل مليء بالأمل ولا يجب أن تقرره الخلافات السابقة، ومع فتح الحوار والعلاقات المباشرة سيعزز التحول الإيجابي للشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة.

وقال مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنير إن الاتفاق هو ثاني اتفاق تتوصل إليه إسرائيل مع دولة عربية في غضون 30 يوما بعد التوصل إلى سلام مع دولتين عربيتين فقط ،مصر والأردن ، قبل سنوات.

وأضاف كوشنر “هذا سريع جدا.. المنطقة تستجيب بشكل إيجابي للغاية لاتفاق الإمارات العربية المتحدة ونأمل أن تكون علامة على أن المزيد سيأتي”.

الأنظار على السعودية

يأتي تحسن العلاقات مع إسرائيل في ظل مخاوف مشتركة من خطر إيران في المنطقة. والسؤال الأهم الآن يدور حول ما إذا كانت السعودية الحليف القوي للولايات المتحدة ستسير على نفس النهج.

وتحاول إدارة ترامب إقناع دول عربية أخرى قلقة من النفوذ الإيراني، منها السعودية، بإقامة علاقات مع إسرائيل. وأشارت السعودية حتى الآن إلى أنها ليست مستعدة لذلك.

ورحبت دولة الإمارات بقرار مملكة البحرين إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل ومباشرة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأشادت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها بقرار مملكة البحرين وأعربت عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام و التعاون إقليميا و دوليا.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار مملكة البحرين مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والدبلوماسي.

ووصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اتفاق السلام بـ”الخطوة التاريخية”.

وذكر السيسي، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر “تابعت باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الأميركية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق نحو إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل”.

وأضاف: “‏أثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية”.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، إن بلاده ترحب باتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل الذي أعلن عنه في وقت سابق اليوم.

وأضاف راب أن بريطانيا تتمنى أن تخطو مزيد من الدول خطوات مماثلة من أجل التقدم بعملية السلام في الشرق الأوسط.

كما أكد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن هذا الاتفاق يضع الشرق الأوسط على مسار جديد من التعاون والتكامل الاقتصادي.