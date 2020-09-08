  • الثلاثاء , 8 سبتمبر 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • الأمن الوطني يعتقل العشرات من مروجي أجهزة “الغش” خلال الامتحانات

الأمن الوطني يعتقل العشرات من مروجي أجهزة “الغش” خلال الامتحانات

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الصباح الجديد – وكالات:
أعلن جهاز الأمن الوطني، اعتقال 43 مروجا لأجهزة “الغش” الامتحاني في ست محافظات.
وقال في بيان صحفي: “تزامناً مع بدء الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية، كثفنا الجهد الاستخباري للكشف عن مروجي الأجهزة الراديوية المستخدمة في عملية الغش الامتحاني”.
وأضاف، أن “مفارزه المختصة تمكنت في محافظات (بغداد والبصرة والنجف الأشرف ونينوى والديوانية والمثنى) من القبض على ثلاثة وأربعين متهما”.
وأضاف، أن “عمليات القبض كانت بالجرم المشهود، وعلى إثر ذلك تمت مصادرة ما بحوزة المروجين من سماعات بث وأجهزة لاسلكية وهواتف محورة وبطاقات تشويش”.
ودوّن الجهاز بحسب البيان أقوالهم أصولياً، وأحالهم مع المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة بحقهم.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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