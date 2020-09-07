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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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“خيّاط الأرواح”.. جديد أنمار رحمة الله

ثقافة
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بغداد ـــــ الصباح الجديد:

صدر حديثاً عن دار الدراويش للنشر والتوزيع والترجمة في بلغاريا، كتاب (خيّاط الأرواح) للقاص العراقي (أنمار رحمة الله). وهو مجموعة قصصية بواقع 26 قصة، كُتِب أغلبها بأسلوب غرائبي عُرف به القاص من خلال تجربته التي أنتجت ثلاثة كتب قبل هذا الإصدار. جاء في وصف الناشر للكتاب: يسافر بنا القاص في كتابه عبر عوالم وخيالات قصصية غرائبية، سحرية، عجائبية، فيها شبه كبير من الواقع، إن لم تكن هذه القصص وجهاً آخر للواقع على مرآة صقلها السرياليزم. تحمل كل قصة بين طياتها حبكة رصينة ومواضيع شائقة، مع جو من الدراما والحيوية والنهايات المؤثرة الصادمة. لقد أكد القاص في اشتغاله هذا على توظيف عناصر وخصائص كتابة القصة، ومازج بين وضوح الرؤية وعمقها، والإمتاع والتشويق أيضاً. (خيّاط الأرواح) مجموعة قصصية تحتاج إلى قارئ مغامر، يسبر غور كل قصة، ولا يفوّت كلمة واحدة.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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