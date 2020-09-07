افتتاح عدد من المشاريع الاستثمارية وتسارع في نسب الإنجاز لأخرى

مدير هيئة استثمار البصرة للصباح الجديد :

البصرة _ سعدي السند :

تواصل هيئة استثمار البصرة منح اجازات الأستثمار لعدد من المشاريع الأستثمارية في المحافظـة .

وقال رئيس هيئة استثمار البصرة المهندس علاء عبد الحسين : ان هيئتنا تواصل منح اجازات الأستثمار لعدد من المشاريع ومنها مشاريع تم انجازها وأخرى قيد الأنجاز وتحظى جميع هذه المشاريع بمتابعة موقعية متواصلة من قبل متخصصين من كادر الهيئة للأطلاع على مراحل العمل والأنجاز ومدى الألتزام الدقيق بكل ماتضمنته هذه المشاريع من فقرات والتي تمت الموافقة عليها .

منح اجازة استثمار لاقامة مشروع سكني جديد بكلفة تتجاوز 85 مليون دولار

‎ وبيّن رئيس الهيئة : إن اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺿﻤﻦ ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺤﻀري ﻓﻲ البصرة ، ﻣﻨﺤﺖ اﺟﺎزة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻻﻧﺸﺎء 1110 وحدة سكنية قرب المدينة الرياضية

‎وأضاف سلمان ان المشروع يتكون من 870 وحدة سكنية افقية و 240 عمودية اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ مراكز ﺗﺠﺎرية واﺧﺮى مع مبان صحية و مدارس ابتدائية و ثانوية و رياض اطفال مع مساحات خضراء وﻣﻮاﻗﻒ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات.، ‎وتابع ان المشروع ﺳﻴﺘﺒﻊ اﺣﺪث اﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﺼﺮي وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﻜﻮن واﺟﻬﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ واﻋﺪة ﻓﻲ البصرة .

‎يذكر ان هنالك 10 مشاريع استثمارية سكنية حاليا في البصرة قيد الانجاز قارب بعضها على الاكتمال .

قرب اكتمال مستشفى المودة لطب العيون في البصرة

وكشف رئيس هيئة استثمار البصرة ايضا عن تقدم نسبة انجاز مشروع مستشفى المودة لطب العيون التخصصي الاستثماري الواقع في منطقة حي المدراء في المحافظة اذ تجاوزت 85% وفي وقت قياسي

واوضح ان المشروع الاستثماري الذي يقام على مساحة 1230 متر مربع يعد اول مستشفى تخصصي لطب العيون حيث سيقدم خدمات طبية متقدمة تضاهي ما موجود في دول العالم المتطور و سيعمل على توفير عمليات زراعة القرنية وقص السائل الزجاجي باحدث الاجهزة المستوردة من مناشئ عالمية كذلك سيوفر علاجات تصحيح البصر و علاج الشبكية باحدث تقنيات الليزر

ولفت سلمان الى ان المشروع يتكون من خمسة طوابق وينشأ بكلفة استثمارية تتجاوز 9 مليون دولار في مركز مدينة البصرة, مضيفا ان اهميتة الاستثمارية تكمن في تقليل السياحة العلاجية خارج العراق بعد ان كان العديد من المواطنين المصابين بأمراض العيون المستعصية يسافرون خارج البلد لإجراء عمليات جراحية معمقة ، إلا أن توفير مستشفى تخصصي يحتوي على أحدث الأجهزة العلاجية والتشخيصية الموجودة في العالم سيسمح بإجراء جميع العمليات في المحافظة و يعمل على الاحتفاظ بالعملة الصعبة داخل البلد.

منح اجازة لتنفيذ مشروع قرب منفذ الشلامجة الحدودي

وأعلن رئيس هيئة الاستثمار في البصرة عن منح إجازة استثمارية الى مستثمر محلي لتنفيذ مشروع خدمي قرب منفذ الشلامجة الحدودي بكلفة تتجاوز 8 مليون دولار، مبينا انه يتضمن انشاء محطة وقود و متاجر ومطاعم وقاعات لاستراحة المسافرين وورشة لتصليح السيارات ومواقف للسيارات على مساحة 29 دونم لافتا الى تنفيذ المشروع خلال مدة 30 شهرا ..

وأن المشروع ينسجم مع تطلعات الحكومة الاتحادية في تطوير المنافذ الحدودية بما يسهم في رفع وتيرة التبادل التجاري بين الدولتين الجارتين وانعكاساته على زيادة الموارد الاقتصادية للبلد مشيراً إلى أن المشروع سيقدم خدمات مميزة مقارنة بالخدمات المقدمة خلال الفترة الماضية. .

تحقيق نسبة انجاز متقدمة في اكبر معمل للانابيب في العراق

كما أعلن رئيس هيئة الاستثمار في محافظة البصرة عن تقدم نسب الانجاز في معمل النرجس لإنتاج الانابيب

الأستثماري والذي يعد الأكبر في العراق.

وقال إن كلفة المشروع في مرحلته الاولى تتجاوز 5 مليون دولار فيما ترتفع في مرحلته الثانية للتجاوز 10 مليون دولار وتم تشييده على مساحة 25 دونما مبينا في الوقت ذاته ان المعمل يحتوي على 5 خطوط لانتاج الانابيب ثلاثة منها لانتاج انابيب HDPE تتراوح اقطارها من 75 الى 800 ملم فيما يحتوي المعمل على خطين انتاجيين اخرين لانتاج انابيب UPVC تتراوح اقطارها من 110 لغاية 650 ملم .

واضاف عبد الحسين الى ان اهمية المعمل تكمن في سد اكثر من 50 % من حاجة العراق من الانابيب لافتا الى ان الهيئة تعمل على دعم القطاع الصناعي بشكل كبير من خلال توفير كافة التسهيلات للمستثمرين و بما يعمل على انشاء معامل توفر منتج محلي بمواصفات عالمية يصب في مصلحة المستهلك و يقلل من المستورد .

من جانبه قال المدير المفوض للشركة المستثمرة حاتم الدراجي ان هذا المشروع بعد انجازه سوف يوفر فرص عمل لأكثر من 100 شخص ويقلل استيراد الانابيب المستخدمة في البنى التحتية و الانشاءات وبمواصفات عالمية وكذلك أسعار تنافسية لدعم المنتج المحلي.

يذكر ان هيئة الاستثمار كانت قد منحت الاجازة الاستثمارية رقم 33 لسنة 2019 نهاية عام 2019 بمدة تنفيذ تبلغ 12 شهرا .

افتتاح مشروع مستشفى دار الشفاء الاستثماري في الزبير

وأوضح : لقد تم أفتتاح مشروع مستشفى دار الشفاء الاستثماري احد المشاريع الاستثمارية في قضاء الزبير بكلفة 24 مليون دولار.

المشروع يسع 60 سريراً، ويحوي 5 غرف عمليات، بالإضافة إلى مركز متخصص بطب العيون وآخر للأسنان، ويضم قسماً للولادة وأطفال الأنابيب وقسم طوارئ ومختبرات وصيدلية، و50 غرفة رقود. وأشار عبد الحسين الى ان هذا المشروع يعتبر من المشاريع المهمة التي ستضيف نقلة نوعية وكمية لقطاع الصحة و يوفر اكثر من 100 فرصة عمل كما سيخفف عن كاهل المواطنين ومن مراجعاتهم للأطباء خارج العراق داعيا العاملين بالمستشفى بضرورة تقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية لأبناء المحافظة وان تكون الأسعار مناسبة في إجراء العمليات الجراحية والأدوية والعلاجات كافة من اجل تحقيق الهدف المنشود من إحالة هذا المشروع

من جهته كشف المستثمر عودة حميد ياسر الى تخصيص صندوق ريعي بنسبة عشرة بالمئة من عائدات المستشفى للفقراء والطبقات المتعففة ويكون ذلك عن طريق اجراء علاجات وفحوصات وعمليات مجانية , منوها الى ان الكوادر الطبية العاملة في المستشفى تتمتع بكفاءة عالية وكذلك كافة الأجهزة الطبية المستخدمة من مناشيء عالمية أوربية رصينة.

‎ تشغيل معمل سمنت صقر الكيطان بطاقة مليون طن سنويا

‎وكشف رئيس هيئة اسثمار البصرة عن تشغيل معمل سمنت صقر الكيطان بكلفة تتجاوز 43 مليون و 700 الف دولار لينتج مادة السمنت بطاقة مليون طن سنويا . ‎وقال ان معمل سمنت صقر الكيطان ساهم في ايجاد مصدر دخل لاكثر من 250 عائلة بصرية من خلال تشغيل الايدي العاملة المحلية . . ‎و ان المعمل يساهم ايضا في سد حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض الى المحافظات العراقية الاخرى، مبينا ان المعمل يعد من اهم المعامل في صناعة الاسمنت وركيزة اساسية في رفع الواقع الاقتصادي للمحافظة او البلاد. خصوصا وان السمنت المنتج وفق اعلى المواصفات و المعايير العالمية. ‎من جهته اوضح مدير المشروع رعد كاطع ان المعمل اقيم بالشراكة مع شركة اتوك الباكستانية على مساحة 60 دونما لينتج السمنت المقاوم و العادي بصيغتين غير مكيس (فل) ليسوق عن طريق الناقلات الحوضية او من خلال تعبئته باكياس ليسوق الى البصرة بالاضافة الى المحافظات الجنوبية الاخرى .