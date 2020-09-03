رئيس الوزراء المكلف يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة في لبنان

الصباح الجديد ـ وكالات :

بدأ رئيس الحكومة اللبناني المكلف مصطفى أديب، امس الأربعاء، مشاوراته مع الكتل البرلمانية لتشكيل حكومته، غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بيروت تعهد القوى السياسية بإتمام المهمة خلال مدة أقصاها أسبوعين.

وغادر ماكرون بيروت بعد التوافق مع القوى السياسية اللبنانية على خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة بمهمة محددة مؤلفة من “شخصيات كفوءة” وتلقى دعم الأطراف السياسية وتبدأ بإجراء إصلاحات عاجلة مقابل حصولها على دعم دولي.

ويجري أديب الاستشارات غير الملزمة في مقر إقامة رئيس البرلمان نبيه بري، بسبب تضرر مجلس النواب في انفجار مرفأ بيروت، وتبدأ الاستشارات بلقاء رؤساء الحكومات السابقين ثم الكتل النيابية.

وعادة ما تكون عملية تشكيل الحكومات في لبنان مهمة صعبة وتستغرق أسابيع أو حتى أشهر، إلا أن الضغط الفرنسي بدا واضحاً خصوصاً مع تعهد ماكرون بالعودة إلى لبنان في زيارة ثالثة في نهاية العام. دعا ماكرون الأطراف السياسية إلى باريس الشهر المقبل لتقييم الخطوات المنجزة على صعيد “خارطة الطريق” في اجتماع سيعقد بموازاة مؤتمر دعم دولي للبنان بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي بمقر السفارة الفرنسية في بيروت إن “الأطراف السياسية كافة من دون استثناء التزمت بألا يستغرق تشكيل الحكومة أكثر من 15 يوماً”. وتحدث عن “حكومة بمهمة محددة مع شخصيات ذات كفاءة، ومؤلفة من مجموعة مستقلة ستحظى بدعم كافة الأطراف السياسية التي التزمت مع رئيس الحكومة المكلف”.

ورعت فرنسا في التاسع من آغسطس مؤتمراً دولياً لدعم لبنان بعد أيام على انفجار مرفأ بيروت تعهد خلاله المشاركون بتقديم أكثر من 250 مليون يورو لمساعدة اللبنانيين، على أن تقدم برعاية الأمم المتحدة وبشكل مباشر للشعب اللبناني، من دون أن تمر بمؤسسات الدولة المتهمة بالفساد. ويشترط المجتمع الدولي على لبنان إنجاز إصلاحات جدية وطارئة لدعمه مالياً على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع.