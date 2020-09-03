الاتحاد الآسيوي يشترط فريقين لكل ملعب في الدوري الممتاز

اللجنة الأمنية تقدم توصياتها إلى التطبيعية

بغداد ـ الصباح الجديد:

طالبت لجنة التراخيص من اندية الدوري الممتاز باختيار الملاعب المرخصة التي تمتاز بتحقيق نسبة كافية من المعايير المطلوبة، على أن يكون فريقان لكل ملعب، حسب تعليمات الاتحاد الاسيوي.

وقال رئيس لجنة التراخيص، الدكتور حسين فلامرز : ان اللجنة سترفع الوثائق المقدمة من الاندية حسب صلاحياتها، على ان تكون صادرة في العام الحالي 2020 ، وأن الاسبقية في تثبيت اختيار الملاعب ستكون لمن يقوم بتقديم الوثائق اولا مع استيفائها للشروط المطلوبة.

واضاف فلامرز : تأمل اللجنة من الاندية جميعا استثمار الملاعب كافة من دون استثناء في جميع المحافظات، لا سيما بعد التعاون الكبير من قبل وزارة الشباب مع الاندية.واختتم بالقول: بالنظر لكون الفترة الزمنية الممنوحة للاندية باختيار الملاعب لم يتبق منها سوى ثلاثة أسابيع على غلق النظام، لذا بات على جميع الاندية الاسراع بإجراء ماهو مطلوب منها لاكمال متطلبات المشاركة في دوري الكرة الممتاز، ومحاولة الحصول على الرخصة للمشاركة في دوري الابطال الاسيوي.

إلى ذلك، عقدت اللجنة الامنية للهيأة التطبيعية اجتماعا، اول امس، وذلك لرسم الخطة الكاملة لتغطية المسابقات الكروية للاندية والمنتخبات الوطنية.

وكان اجتماع اللجنة الامنية برئاسة طه عبد حلاته، وبحضور الاعضاء سالم عبدالحسن وفيصل مسربت وعماد فاهم ومناضل كاظم الساعدي. وقال حلاته: ان اللجنة الامنية قدمت مجموعة من التوصيات والمقترحات إلى مجلس إدارة الهيأة التطبيعية من اجل الإطلاع عليها ومصادقتها قبل تعميمها على الجهات المسؤولة.

واضاف: نعمل على تهيئة جميع المتطلبات المناسبة لإقامة المباريات بتخطيط عالٍ من الجانب الامني بشكل يتوافق مع الضوابط المعمول فيها بالمباريات الدولية، مع الالتزام بقضية التباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا.واختتم بالقول: نطمح ان تظهر جميع المباريات في الموسم المقبل بصورة لائقة من خلال تعاون جميع الاطراف بشكل يخدم مشوار المسابقة.

من جانب اخر، عقدت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، اليوم الاثنين ٢٤-٨-٢٠٢٠، اجتماعا تشاورياَ مع الاتحادات الفرعية بحضور رئيس الهيأة التطبيعية، اياد بنيان، والاعضاء الدكتور رافد عبد الامير والدكتور اسعد لازم، ورئيس اللجنة الدكتور حيدر عوفي.

وناقش الاجتماع آلية دوري الدرجة الأولى، حيث استمعت اللجنة لمقترحات ممثلي ورؤساء الاتحادات الفرعية الذين قدموا مقترحاتهم حسب وضع وظروف محافظاتهم، وعدد الأندية المتواجدة فيها.

واكد رئيس التطبيعية، اياد بنيان، ضرورة الاهتمام الكبير بدوري الدرجة الاولى، وتوفير سبل النجاح لإقامة دوري منظم يليق بالمسابقة.من جهته، أكد رئيس لجنة المسابقات، حيدر عوفي: أن دوري الدرجة الاولى سيكون بطريقة الدوري العام على شاكلة الممتاز، ونبعد عنه تسمية دوري المظاليم من خلال نقل المباريات تلفزيونياََ والاهتمام بالملاعب والتنظيم.

واضاف عوفي: ان المسابقات استمعت باهتمام بالغ لمقترحات الاتحادات الفرعية، وستقوم بدراستها ورفع التوصيات إلى الهيأة التطبيعية بهدف إقامة دوري مميز يعيد الهيبة لهذه المسابقة التي عانت الكثير من الصعاب في المواسم الماضية.واختتم بالقول: الاجتماع اتسم بالايجابية في مسعى جاد للمساهمة في انعاش المسابقة، والتطرق الى جوانب تسهم في الارتقاء بواقع دوري الدرجة الاولى، وتطور اللعبة.

وفي سياق اخر، حضر مجموعة من لاعبي الاندية لمواليد٢٠٠٢ الى مقر اتحاد الكرة، وقدموا طلبا يرومون فيه الموافقة على مشاركتهم في دوري الشباب للموسم المقبل.وقال عضو التطبيعية، الدكتور اسعد لازم: لقد تم الاستماع الى مطالبات اللاعبين ومناشدتهم بالسماح لهم بالمشاركة في دوري الشباب، وتم تحويل الطلب الى لجنة المسابقات لرفع التوصية الى اجتماع التطبيعية المقبل.

واضاف: ان التطبيعية تولي الاهتمام الكبير لفرق الفئات العمرية التي تعمل جاهدة على توفير سبل نجاحها، وبناء اسس سليمة لتطويرها، ولايمكن إلحاق الغبن بأية فئة لانهم مستقبل الكرة العراقية.واشار لازم الى: ان لجنة المسابقات لديها رؤية متكاملة عن واقع فرق الفئات العمرية، وتمتلك العديد من الافكار الهادفة الى اقامة البطولات المنظمة لاكتشاف المواهب لزجها الى المنتخبات الوطنية.واختتم بالقول: اللقاء مع ممثلي اللاعبين اتسم بالتفاهم، والقرار النهائي سيصب لمصلحتهم، ولمنفعة كرتنا.