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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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بعد لقائه فيروز.. ماجدة الرومي تلتقي الرئيس الفرنسي ماكرون

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الصباح الجديد – وكالات:
إلتقت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي برفقة شقيقها ومدير أعمالها عوض الرومي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الصنوبر في بيروت، ضمن خطة لقاءاته مع المسؤولين والفنانين اللبنانيين.
وظهرت ماجدة برفقة شقيقها عوض، حاملاً معه باقة من الورد، كعربون محبة وتقدير وهدية من ماجدة الى ماكرون.
وكان ماكرون قد زار مساء أول من أمس السيدة فيروز بمنزلها في الرابية، وإستمر اللقاء ساعة وربع الساعة، منحها خلاله ماكرون وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، وأهدته فيروز بدورها لوحة فنية.
وكان اللقاء التاريخي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالسيدة فيروز داخل بيتها في منطقة الرابية لمناسبة مئوية لبنان الكبير، حيث انتظر أمام منزلها العديد من أهل الصحافة والإعلام والمحبين علّهم يحظون بإطلالة للسيدة فيروز من على شرفتها، ولو من بعيد، لكن قرارها بالبقاء بعيدة عن الأضواء كان الأقوى.
بعد وصول الرئيس الفرنسي الى بيتها فتحت بوابة منزلها التي كتب عليها أول حرف من إسمها أمام الرئيس، فعلت هتافات من الأمل تطالبه بأن يقنع فيروز بالخروج إليهم، بالإضافة الى إنقاذ لبنان من أزمته.
وإنتظر أهل الصحافة نحو ساعة وربع الساعة حتى تنتهي زيارة الرئيس الفرنسي لفيروز، ومن ثم اقترب ماكرون من الجموع ليؤكد استعداده لمساعدة لبنان.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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