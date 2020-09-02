السليمانية – عباس اركوازي:

يصل وفد رفيع المستوى من حكومة الاقليم الى العاصمة بغداد خلال ايام للتوقيع على بنود الاتفاق الذي يتوقع ان يتم الانتهاء من بنوده خلال ايام بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية في اطار تأمين حصة الاقليم من الموازنة لقاء تسليم حصة من النفط و50% من ايرادات منافذه الحدودية.

وقال وزير المالية في الحكومة الاتحادية على عبد الامير علاوي في تصريح اعقب اجتماع عقده مع الوفد الفني لحكومة الاقليم الذي يزور بغداد حاليا، وسيبقى لعدة ايام فيها ويتألف من وزيري المالية والتخطيط وخبراء فنيين،”لقد تباحثنا في قضايا ستراتيجية وسيصل وفد كبير ومهم من اقليم كردستان الى بغداد لمناقشة القضايا والمسائل العالقة وسيتم ادارجها في مسودة قانون الموازنة بمنتهى الشفافية، وتابع،”وفد حكومة الاقليم سيصل اما هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل”.

واضاف علاوي، ان الوفد سيناقش قضايا هامة ومن المتوقع ان يوقع الجانبان على اتفاق لتسليم الاقليم جزء من مستحقاته وفقا لقانون الموازنة، لقاء تسليم حصة من النفط ونصف ايرادات منافذه الحدودية.

وتهدف اجتماعات وفد حكومة الاقليم مع وزارة المالية الاتحادية في بغداد الى الاتفاق واعداد مسودة قانون الموازنة للسنوات الثلاث المقبلة 2021،2022،2023، وسيتم تحديد حصة الاقليم من الموازنة خلال الاجتماعات المقبلة بين الجانبين.