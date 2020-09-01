نائبة كردية: حكومة الإقليم اهدرت ثروته النفطية في اتفاقيات مع تركيا وروز نفت

اكدت انها تتحايل على شعبها وعلى المركز

بغداد-الصباح الجديد

اكدت نائبة كردية، عقد حكومة اقليم كردستان اتفاقية مع تركيا لمدة 50 عاما لبيع النفط بسعر أبخس من سعر الماء.

وقالت النائبة عن حراك الجيل الجديد يسرى رجب في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد:” ان حكومة الاقليم اهدرت الثروة النفطية لكردستان عن طريق اتفاقية بينها وبين تركيا امدها 50 عاما ، اضافة الى اتفاقية اخرى مع شركة روز نفط الروسية لمدة 25 عاما”.

واضافت :” ان الحكومة المركزية لطالما كانت جادة في ايجاد حل مع حكومة الاقليم، والدليل انها في كل مرة لا تود ان يكون الشعب الكردي ضحية، حيث ارسلت في مرات عديدة مبالغ للاقليم حتى وان كانت مخالفة للقانون”، مبينة :” ان ما يقلقنا ويسبب الاحباط لدينا هو تحايل حكومة الاقليم في كل مرة مع الجميع ، سواء مع الحكومة المركزية او مع الشعب الكردي”.

وتابعت :” ان حكومة الاقليم لا تلتزم بتوزيع المبالغ التي ترسلها الحكومة الاتحادية ، على الموظفين ، بدليل ان الموظفين في الاقليم لم يتسلموا لغاية الان مستحقاتهم المادية لشهر آذار ونحن في مطلع شهر ايلول”.

واكدت النائبة :” ان اي اتفاق يتم الوصول اليه بين المركز والاقليم سيكون آنيا ومؤقتا اذا لم يكن الدستور هو الاساس لهذا الاتفاق”.

وتابعت :” ان حكومة اقليم كردستان اهدرت الثروة النفطية للاقليم ، عن طريق اتفاقية بينها وبين تركيا امدها 50 عاما ، لبيع النفط بسعر ابخس من سعر الماء، اضافة الى اتفاقية اخرى مع روز نفط الروسية لمدة 25 عاما، اي بمعنى ان نفط الاقليم ليس في متناول وتحت سيطرة من هم الان في السلطة، مشيرة الى :” ان ما بقي في متناول يدهم هي الواردات عبر الكمارك الحدودية، لهذا فان المسؤولين بالاقليم تعودوا منذ 1991 والى الان ، ان ينهبوا خيرات هذا البلد”.

وشددت رجب على انه “من المستحيل ان ترضخ حكومة الاقليم لمطالب او شروط الحكومة المركزية”، داعية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اللجوء للأدوات القانونية والدستورية المتاحة امامه للحد من عمليات التحايل التي تجري من قبل حكومة الاقليم”.