وزير النفط يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 50 دولاراً للبرميل

1.8 مليون طناً انتاج مشروع النبراس للبتروكيماويات

بغداد ـ الصباح الجديد:

توقع وزير النفط إحسان عبد الجبار ارتفاع اسعار النفط خلال العام المقبل.

وقال عبد الجبار أمس الاثنين، إنه يتوقع وصول اسعار النفط لحاجز الخمسين دولاراً خلال الربع الاول من عام 2021 في حال عدم رجوع كوفيد ١٩ للنشاط”.

وارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس، في حين لامس “برنت” أعلى مستوى في 5 أشهر، بدعم من خفض إمدادات الخام من أبوظبي 30%.

وقبل ذلك صعد خام “برنت” إلى 46.38 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أذار الماضي، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43.25 دولار للبرميل مرتفعا بنسبة 0.7%.

على الصعيد ذاته، أكدت وزارة النفط، أمس الاثنين، أن مشروع “النبراس” للبرتروكيمياويات المزمع إنشاؤه، سينتج مليوناً و800 ألف طن سنوياً، في حين ستبلغ كلفة المشروع ثمانية مليارات دولار.

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار في بيان، إن “الوزارة عازمة على المضي في إنشاء مشروع النبراس للبتروكيماويات الذي يُعد أحد ثالث أضخم مشروع في المنطقة وشمال أفريقيا”، مبينا أن “المشروع سيوفر أكثر من (30) الف فرصة عمل وينتج مليوناً و800 ألف طن سنوياً”.

وأضاف عبد الجبار أن “الوزارة كثفت في الايام الاخيرة من اجتماعاتها مع الجهات المعنية ومنها وزارة الصناعة الشريك الحكومي الثاني في المشروع بنسبة (25%) الى جانب وزارة النفط بحصة او نسبة (25%) أيضاً، و(49%) لشركة شل العالمية، وتم الاتفاق على التسريع في الاجراءات المطلوبة وتذليل جميع الصعوبات والانتهاء من الإجراءات التعاقدية والقانونية مع الاطراف المعنية قبل نهاية هذا العام، ومنها شركة شل العالمية وهي من الشركات الرائدة المتخصصة في هذه المشاريع”.

وأشار الى أن “الوزارة أبدت استعدادها لتغطية احتياجات المشروع من الغاز المغذي (غاز الايثان) وعلى امتداد سنوات التشغيل، سواء للمشروع أو لتشغيل وحدات توليد الطاقة الكهربائية”.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس، أن “المشروع يعتمد على أحدث المعدات والتقنيات في الصناعات البتروكيمياوية، وأن شركة شل العالمية عكفت خلال السنوات الماضية على وضع الدراسات المطلوبة لهذا المشروع بالتشاور مع وزارتي النفط والصناعة”، مشدداً على أن “الوزارة وضعت هذا المشروع ضمن أولوياتها، وتعمل على وضع اللمسات النهائية من أجل المباشرة به خلال الفترة القريبة المقبلة”.

بدوره، بين المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد أن “المشروع يقام في محافظة البصرة، ليكون قريباً من مصادر الغاز والمؤانى التصديرية، وبكلفة تقديرية أولية (8 مليار دولار) وهو من المشاريع الستراتيجية الواعدة في الصناعات البتروكيماوية، ويأتي ضمن خطط الوزارة للاستثمار الامثل للثروة الوطنية”.