حملات لرفع التجاوزات على الشبكة وإنجاز العديد من أعمال الصيانة ونصب أعمدة جديدة للضغط العالي

الصباح الجديد تتابع الفعاليات التخصصية لكهرباء شمال البصرة

البصرة _ سعدي السند :

يواصل فرع توزيع كهرباء شمال البصرة تنفيذ أنشطته وفعالياته وخدماته التخصصية ضمن خطته للمحافظة على انسيابية التيار الكهربائي .

تنفيذ حملة لرفع كافة التجاوزات

مكتب الصباح الجديد في البصرة تابع عددا من الفعاليات التخصصية لفرع كهرباء شمال البصرة حيث نفذت الملاكات الهندسية والفنية في شعبة التجاوزات من قسم مبيعات الطاقة التابع لفرع كهرباء شمال البصرة أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب وبإسناد من ملاكات العلاقات والاعلام والمتابعة وبدعم من قبل شرطة الكهرباء اعمال رفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية في عموم مناطق الاقضية والنواحي لمحافظة البصرة ضمن الرقعة الجغرافية لفرع شمال البصرة .

وتم تنفيذ الحملة بمتابعة من الفرع واشراف مسؤول التجاوزات أركان عبد الزهرة ونفذت ضمن واقع مركز ناحية خور الزبير غرب المحافظة وتم خلالها قطع مواقع تجارية نتيجة تراكم الديون وتوجيه انذارات و جبايه موقعية لديون سابقة و ان الحملة نفذت أيضا في مناطق الصالحية مركز قضاء شط العرب وتم خلالها قطع مواقع تجارية بسبب تراكم الديون وقطع مواقع تجارية نتيجة عدم وجود اشتراكات اصولية و قطع ومصادرة جميع الخطوط الثانية وهي عبارة عن تبادل التغذية بين المغذيات القريبة وتوزيع انذارات بعدم إعادة التيار مع جبايه موقعية .

مواصلة أعمال الصيانة

وأنجزت الملاكات الهندسية والفنية في قسم تنفيذ المشاريع/القرنة شمال البصرة التابع لفرع كهرباء شمال البصرة اعمال صيانة ضرورية طارئة لمحولات الشبكة الكهربائية.

فقد تمكنت ملاكات الفرع من العاملين في قسم تنفيذ المشاريع / القرنة من صيانة محولات الشبكة الكهربائية المربوطة على شبكة مغذي مزيرعة 11ك ف الخارج من متنقلة النهيرات 33ك ف ضمن الواقع الجغرافي لمناطق مزيرعه التابعة إلى مركز قضاء القرنة و ان هذا العمل يسهم بشكل كبير في استقرار التيار الكهربائي والحفاظ عليه وتوازن الاحمال فيه

وتم العمل ايضا على صيانة خط33ك ف مصدر محطة الرافضية الثانوية 33/11ك ف القادم من محطة البكر 132ك ف من خلال استبدال بعض الاسلاك المتدلية واستبدال عوازل الضغط العالي والجنابر وسحب الاسلاك المتدلية للجزء الهوائي من الخط أن الملاكات الفنية في خدمات شط العرب أنجزت صيانة خط تنومة 33ك ف القادم من محطة النجيبية الثانوية 132ك ف نتيجة تعرض الخط الى قطع اسلاك في الجزء الهوائي من الخط. .

وتمكنت ملاكاتنا في شعبة الفحص والقابلوات الجوينترية من صيانة خط 33ك ف مصدر محطة الشهيد فراس الحلفي(شط العرب) الثانوية11/ 33 ك ف القادم من محطة الفيحاء المتنقلة 132ك ف ضمن الواقع الجغرافي لمناطق التنومة مركز قضاء شط العرب شرق البصرة من خلال استبدال جوين أرضي لقابلو 1×400 ملم² وبدعم كبير لخدمات الصالحية من خلال فصل حلقات تبيّن عطب بالقابلو وقد تمت صيانة القابلو وفق المواصفات المعمول بها عالميا واعادته للعمل مرة أخرى لكي ينعم اهلنا بنعمة الكهرباء. .

كما تم العمل على صيانة خط 33 ك ف رقم 1 وهو مصدر محطة الخور الثانوية 33/11ك ف نتيجة تعرض الخط الى عطب ظاهري في الحلقة الثانية من الجزء الارضي المرتبط بالخط الهوائي(الستركچر) من خلال استبدال بعض جزء من قابلو ١×٤٠٠ملم² ضمن الواقع الجغرافي لمناطق مركز ناحية الخور التابعة لقضاء الزبير غرب المحافظة

تنفيذ عمل نصب اعمدة ضغط عالي

وتمكنت الملاكات الهندسية والفنية في مركز صيانة كهرباء القرنة التابع لفرع كهرباء شمال البصرة من تنفيذ عمل نصب اعمدة ضغط عالي 11 ك ف ضمن الواقع الجغرافي لمناطق مركز قضاء القرنة شمال المحافظة..

وتم نصب اعمدة ضغط عالي نوع مدور لغرض نصب محولات حل اختناق للمحولات ذات الاحمال العالية على مغذي نهر الباشا 11ك ف الخارج من محطة السعد الثانوية 33/11ك ف فيما يسهم العمل بشكل كبير في استقرار التيار الكهربائي والحفاظ عليه وتوازن الاحمال فيه.

انجاز عمل صيانة طارئة لخطوط 11ك ف

ونفذت الملاكات الهندسية والفنية في مركز صيانة كهرباء الثغر التابع لفرعنا عمل صيانة ضرورية طارئة لخطوط الشبكة الكهربائية 11 ك ف. .

وتم العمل على صيانة مغذيات الثغر الجنوبي 11ك ف ومغذي الفيصل 11ك ف الخارجين من متنقلة الثغر من خلال صيانة الفواصل واستبدال الجنابر واستبدال عوازل الضغط العالي 11ك ف وسحب الاسلاك المتدلية لأستقرار التيار الكهربائي .

مركز صيانة كهرباء الهوير

وانجزت الملاكات الهندسية والفنية في مركز صيانة كهرباء الهوير التابع لفرع كهرباء شمال البصرة أ اعمال صيانة وقائية ضرورية طارئة للمحولات المربوطة على الشبكة الكهربائية ..

وقال منتصر الموسوي مسؤول مركز الصيانة : ان العمل تضمن صيانة وقائية للمحولات بغية الحفاظ عليها من العطب واستعدادا لفصل الشتاء و من أجل معالجة المغادرات الموجودة حيث تم رفع البعض الاخر من المحولات إلى ورشة تصليح المحولات لغرض الصيانة وتضمن العمل صيانة البورسلاين وصيانة الرواسط والرود واستبدال واشرات وچبن وسد نقص الزيت .