باسم لعيبي.. من بوابة النفط مرورا بالعزف مع القيثارة في دوري أبطال آسيا

يستذكر اسماء تدريبية اسهمت في تعزيز مسيرته فوق المستطيل الاخضر

بغداد ـ فلاح الناصر:

قدم اللاعب السابق، المدرب الحالي، باسم لعيبي، في مسيرته مع الكرة، كفاءة عالية سيما على مناطق اللعب في جناحي الملعب ووسط الميدان، بداياته كانت من بوابة نادي النفط الرياضي لاعبا شبلا مرورا بالناشئين والشباب قبل ان ينطلق نحو فريق السماوة ليمثله بدوري الكبار، لكنه سرعان ما عاد لناديه الأم، وانتقل إلى نادي الشرطة ليشارك القيثارة في اللعب بدوري أبطال آسيا، ثم بطولة الاسكندرية الدولية في مصر، قبل ان ينضم لنادي زاخو الرياضي في العام 2006 لتكون اخر محطاته لاعبا قبل ارتدائه سروال التدريب في تخصص اللياقة البدنية، اذ يملك شهادتي تدريب في اختصاص اللياقة البدنية، شهادة اولية وشهادة C من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الفرق الشعبية

اسماء تدريبية عدة تركت بصمتها في مسيرة اللاعب باسم لعيبي، فقد استذكر باسم في حديثه كيف تمت دعوته من ساحات الفرق الشعبية للعب في نادي الجولان باشراف عضو اتحاد الكرة السابق كامل زغير الذي اكتشف العشرات من اللاعبين وقدمهم إلى الاضواء.

قال انه يعتز بمشاركته مع نادي الشرطة في دوري أبطال آسيا عندما ارتدى قميص القيثارة في الموسم 2004/2005 ، سيما المباراة التي خسرها الشرطة امام الهلال السعودي بهدفين من دون رد، اذ يعدها باسم الاجمل في مسيرته بالبطولة القارية وقدم فيها مستوى فني جيد في ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

على صعيد الفرق الشعبية، كانت لباسم محطات عدة، فمن فريق الجولان إلى فريق تموز والشهيد عبد الكريم وفريق المستقبل وفريق الوحدة والكاميرون وزهراوي 33 والعودة 27 والميلاد 28، في هذه الفرق الشعبية التي تعد منجما للاعبين الموهوبين، عزز باسم ثقته بقدرته بمعاصرة العديد من الاسماء التي نالت فيما بعد فرصتها ضمن الأندية الكبيرة والمنتخبات الوطنية ودنيا الأحتراف الخارجي، منهم علي وهيب ومحمد ناصر وحيدر صالح وباسل محمد ووليد ضهد وشقيقه تحسين وسلام طعيمه وريحم صدام وعباس رحيم وعلي عبود ولطيف كريم وعلي حسين رحيمه ومسلم جعاتي وعباس حسين رحيمة وعدي عبد الرضا وحيدر عليوي ومنعم فليح وصباح حسن «ابو صياح» وعلي عبود ومحمد منيور ونجاح حسن واحمد جعاتي وخالد عطية واخرين.

وفي هذه الفرق الشعبية دربه العديد من الاسماء التي لن ينساها منهم «كامل زغير في فريق شباب الميناء، وحسين منشد ومؤيد حسين واركان حسين وزهراوي عبد الحسين وباسم جعاتي وشفيق هاشم» وغيرهم.

اسماء تدريبية

في نادي النفط حيث البدايات الأولى على الصعيد الرسمي في اللعب للأندية، فان باسم لعيبي، تتلمذ تحت اشراف مدربه الكابتن سعيد في فئة الاشبال، وفي الناشئين دربه الراحل خالد مجيد، اما فئة الشباب فقد تتدرب باشراف مكتشف النجوم عصام الشيخ، وفي نادي السماوة تتدرب باشراف المدربين «كاظم صدام وجمال حمودي ورحيم صدام وصباح عبد الحسن وغالب عبد الحسين وحسن سداوي وواثق أسود ومسلم علي، وفي عودته للنفط دربه معد إبراهيم وناظم شاكر وسلام هاشم وعامر جميل والراحل واثق ناجي وحسين كامل وتحسين عسل ومحمد جاسم وعلي حسين ياسين وعبد الأله عبد الحميد، وجبار حميد وفي نادي الشرطة اشرف عليه يونس عبد علي وباسم قاسم وعماد هاشم ورياض سالم وفي نادي زاخو عادل عبد القادر وصالح راضي.

مهمته حاليا مدربا للياقة البدنية في فريق ناشئة نادي شباب العدل الرياضي الفريق الذي يقوده المدرب علي عبد الله فرج ومساعده حسين عباس ومدرب حراس المرمى حيدر عباس علاوي ومشرف الفريق شفيق هاشم.

بقي ان نشير إلى ان المدرب باسم لعيبي من اسرة رياضية، شقيقه احمد يلعب لنادي الشرطة بخماسي الكرة، ورضا احد ابرز اللاعبين في فريق المصلحة بالموسم السابق، في حين لعب علي للصناعات الكهربائية وخماسي الجوية.