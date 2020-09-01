يوسف الخال: لا يبنى وطن أمه الطائفية

بمناسبة مئوية “لبنان الكبير” غرد الممثل يوسف الخال قائلا: “الفكر عالي.. و أيضاً الغضب عالي.. بين القوة و الحق أختار الحق بقوة الفكر للتغيير .. لكن هل الفكر والفخامة يكفيان لبناء هكذا وطن أمه الطائفية و أبوه الطائف؟ كلا، الأمل صار ألماً، أما القناعة ستبقى راسخة في ذاك الحلم، هناك في تلك الذكرى.

وكان انتقد السلطة قائلا: “مسلسل فنّي من ٣٠ حلقة إذا ما نجح يُحبِط ويُخجِل المسؤولين عنه، مسلسل سياسي أمني إقتصادي من ٣٠ سنة وتألَّق بالفشل، لا يُخجِل و لا يُسقِط المسؤولين عنه؟؟ هيدا وطن و ناس يا أخي، ولك الكون يسخَر من هالمنظومة و النظام و ما حدا منن انهان و خِجِل؟!

يوسف الخال كرس وقته وحساباته الشخصية على السوشيال ميديا في التعبير عن غضبه مما يحدث في لبنان خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت، لينتقد الفساد في المنظومة السياسية بجرأة عالية جعلت الكثير من معجبيه يثنون على شجاعته ووطنيته.

يذكر انه في الاول من سبتمبر 1920 أعلن الجنرال غورو دولة “لبنان الكبير” على أساس إضافة البقاع وبعض القرى في عكار إلى المنطقة التي عرفت تاريخيًا بمتصرفية جبل لبنان الذاتية الحكم والتابعة للإمبراطورية العثمانية. وبعد إعادة ترسيم الحدود بين البلاد التي كانت خاضعة للحكم العثماني ومن بينها سوريا ومتصرفية جبل لبنان معلنًا بيروت عاصمة لها. وتمثل علم الدولة في دمج علمي فرنسا ولبنان معًا. وفي 23 مايو 1926 أقر مجلس الممثلين الدستور وأعلن قيام الجمهورية اللبنانية.