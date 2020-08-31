وزير الصحة يوجه بتنفيذ التعليمات الخاصة بالتدرج الطبي

العراق مقبل على هجمة جديدة من كورونا

بغداد ـ الصباح الجديد :

وجه وزير الصحة، حسن التميمي، بتنفيذ التعليمات الخاصة بالتدرج الطبي، ابتداءً من الشهر المقبل.

وقالت الوزارة في بيان لها ان وزير الصحة حسن محمد التميمي وجه وبصورة عاجلة بتنفيذ التعليمات الخاصة بالتدرج الطبي للملاكات الطبية والصحية والتمريضية”.

وأضاف البيان ان “العمل يبدأ من الشهر القادم وكذلك احتساب الفترة الحالية لهم من متطلبات التدرج الطبي حيث تعطلت لفترة من الزمن بسبب جائحة كورونا وتأخر تعيين الوجبات الجديدة من الملاكات كافة.

من جانب آخر أكدت وزارة الصحة، أن فيروس كورونا يغير سلوكه بين فترة وأخرى، ولا توجد حلول لتقليل أعداد الاصابات الا بتعامل المواطنين معه بجدية، وضرورة التزامهم بالاجراءات الوقائية، محذرة من “هجمة فيروسية” مرتقبة.

وقال مدير عام الصحة العامة بالوزارة رياض عبد الامير الحلفي في حوار له ان “الوزارة طورت كثيرا من امكانياتها في التشخيص والعلاج واستيعاب الحالات المتزايدة”، مشيرا الى ان “الحل الامثل لهزيمة الفيروس بيد المواطن من خلال الالتزام بسبل الوقاية منه، اهمها عدم الخروج من المنزل الا للضرورة مع ارتداء الكمامة، واستعمال المعقمات، وغسل اليدين باستمرار، وتجنب التجمعات الجماهيرية”.

وأوضح الحلفي، أن “ارتفاع الاصابات خلال الفترة القليلة الماضية دليل على قوة الفيروس وسرعة انتشاره”، مبينا أن “النظام الصحي في وزارة الصحة جيد، وكلما ترتفع اعداد الاصابات يقابلها تصاعد بنسب الشفاء، فضلا عن انخفاض نسبة الوفيات الى 3 بالمئة”.

وأكد أن “هزيمة الفيروس طبيا لا تتم الا بوجود اللقاح، او الاستمرار لحين الوصول للمناعة الجماعية بمعنى اصابة الجميع به وهو امر صعب للغاية، لان الفيروس جديد العهد، والعلماء والباحثون في العالم غير قادرين على الوصول الى لقاح فعال بمناعة طويلة الأمد”، لافتا الى ان “البلاد ستشهد هجمة جديدة بالفيروس خلال فترة التقلبات الموسمية وقدوم فصلي الخريف والشتاء مما يؤدي الى ارتفاع اعداد الاصابات بسبب الانفلونزا الخريفية التي تتزامن مع موجة الوباء الجديد”.

في حين اتهم عضو لجنة الصحة النيابية غايب العميري الحكومة بالتقصير في التعامل مع وباء كورونا خصوصا في الجانب المالي.

وقال العميري إن “دعم الحكومة لوزارة الصحة وصرفها الأموال المطلوبة لمواجه فيروس كورونا محدود جدا ولا يرتقي لمستوى الطموح”، مضيفا أن “الواقع الصحي متردي والامكانات بسيطة جدا”.ولفت الى أن “أغلب الموازنة المخصصة لوزارة الصحة لم تصل حتى الان”.

فيما حذر عضو خلية الأزمة النيابية عبد عون العبادي، من موجة ثانية لتفشي وباء كورونا في العراق.

وقال العبادي إن “هناك احتمالية واردة كما أعلنت عنها وزارة الصحة عن موجة ثانية من تفشي الفيروس قد تكون اشد وأخطر من الموجة الأولى”.

وأضاف أن “عدد الإصابات في تزايد مستمر اثر عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي”، مؤكدا أن “الاسابيع المقبلة ستكون خطيرة وقد تكون هناك موجة اشد من الموجة الأولى”.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق حاجز الـ 250 ألف إصابة.