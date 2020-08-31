العراق يرفع التزامه بخفض الإنتاج لـ106 %.. والنفط يعاود الصعود

“برنت” يستقر عند مستوى 45 دولارا

متابعة الصباح الجديد:

أفادت بيانات شحن ومصادر في القطاع بأن صادرات العراق من النفط متراجعة منذ بداية آب، مما يشير إلى أن ثاني أكبر منتج في أوبك يواصل الالتزام بتعهده تقليص المعروض بموجب اتفاق تقوده المنظمة.

وعلى وفق وكالة “رويترز”، تراجعت صادرات جنوب العراق إلى 2.63 مليون برميل يومياً حتى 25 آب، بحسب متوسط أرقام من “بترو- لوجستكس”، التي ترصد شحنات الناقلات، وبيانات “رفينيتيف أيكون”. ويقل ذلك بنحو 40 ألف برميل يومياً عن رقم تموز الرسمي لصادرات الجنوب والبالغ 2.67 مليون برميل يومياً.

وعادت أسعار النفط لترتفع خلال تعاملات أمس لتعوض خسائر محدودة تكبدتها في الجلسة السابقة، إذ تعرضت الأراضي الأميركية لعاصفة كبيرة، في وقت مبكر من الخميس، متجاوزة قلب صناعة النفط الأميركية في لويزيانا وتكساس، من دون أن تسبب خسائر واسعة النطاق لمصافي التكرير. فيما استفادت السوق من الخفض الكبير الذي أجراه العراق في الإنتاج خلال الشهر الحالي.

من ناحية أخرى، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم تشرين الأول، والتي يحل أجلها اليوم الجمعة، بنحو 5 سنتات إلى مستوى 45.14 دولار للبرميل، وتتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 1.8 في المئة. كما صعدت عقود تشرين الثاني الأكثر نشاطاً بنحو 7 سنتات إلى مستوى 45.67 دولار.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار سنت واحد إلى مستوى 43.05 دولار للبرميل. ويتجه الخام القياسي للارتفاع بنسبة 1.7 في المئة هذا الأسبوع، محققاً مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

في الوقت نفسه، بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة “أوبك+”، من أول آب تقليص خفض غير مسبوق للمعروض بالتزامن مع بدء تعافي الطلب من تداعيات أزمة فيروس كورونا. لكن العراق ما زال يقلص الإنتاج بعد التزام غير كامل بالاتفاق في الأشهر السابقة.

وقال دانييل جربر المدير التنفيذي لدى “بترو-لوجستكس” إن “العراق بصدد تحقيق أقوى مستوى التزام شهري له هذا العام”. وقدر صادرات الجنوب عند 2.6 مليون برميل يومياً منذ مطلع آب ، ما يقل 100 ألف برميل يومياً عن تقييمه لشحنات يوليو الماضي. وتابع “ولكن، ما زال عليهم تطبيق المزيد من التخفيضات الكبيرة للتعويض عن تخمة معروضهم في الأشهر السابقة”.

وكان العراق قد أعلن في السابع من آب، أنه سيخفض الإنتاج 400 ألف برميل يومياً إضافية في كل من آب وأيلول المقبل، تعويضاً عن زيادة إنتاجه في الأشهر الثلاثة السابقة. وكانت بغداد في بعض الأحيان عضو أوبك الأقل التزاماً باتفاقات “أوبك+” السابقة.

والجنوب هو منفذ التصدير الرئيس للخام العراقي. وتراجعت صادرات نفط شمال العراق قليلاً في أغسطس إلى نحو 400 ألف برميل يومياً، بحسب بيانات الناقلات ومصدر بالقطاع.

وإجمالاً، انخفضت صادرات العراق بنحو 80 ألف برميل يومياً حتى 25 أغسطس، بناء على متوسط لجميع التقديرات المتاحة حتى الآن.

وفي يوليو الماضي، كانت نسبة التزام العراق بالخفض نحو 73 في المئة. وباستخدام حصة العراق الأعلى لشهر آب ضمن ترتيبات “أوبك+” في ضوء تقليص حجم الاتفاق، تكون نسبة التزام بغداد قد ارتفعت إلى 106 في المئة.