“«الصباح الجديد»” في ضيافة كلية الزراعة بجامعة البصرة

البصرة _ سعدي السند :

تواصل كلية الزراعة بجامعة البصرة أنشطتها وفعالياتها وأنجازاتها العلمية في العديد من المجالات التي تتضمنها مسيرتها العلمية ومنهجها الدراسي في الدراسات الأولية وفي البحوث العلمية التي تتناولها الدراسات العليا لطلبتها حيث تستمر الكلية بدعم تلك المشاريع .

العمل الميداني في الحقول الزراعية

فقد تميزت العديد من مشاريع طلبة الدراسات العليا في كلية الزراعة بالعمل الميداني في الحقول الزراعية ومحطات الدراسة وقد تناولت دراسة مهمة اختبار وزراعة شتى المواعيد لبعض التراكيب الوراثية لنبات الطماطة المزروعة في جنوب العراق وايجاد التباين الوراثي بينهما باستعمال بعض المؤشرات الجزيئية تحت ظروف الاجهاد الملحي للباحث عبدالباسط محمد مهدي من قسم البستنة وهندسة الحدائق في احد الحقول التابعة لمديرية زراعة البصرة مشروع تقانات زراعة الطماطة بالطرق الحديثة في خور الزبير.

تراكيب وراثيه جديده لغرض زيادة المردود الاقتصادي

ويتم البحث بإشراف د.نوال مهدي حمود التي بينت ان هدف التجربة هو ادخال بعض التراكيب الوراثية الجديدة الى العراق حيث شملت تسعة تراكيب وراثية روسية المنشأ وصنف محلي تم ادخالهم أول مرة للعراق وتحديدا في المنطقة الجنوبية / محافظة البصرة والهدف منها كان لمعرفة اي الاصناف أكثر ملائمة في المنطقة كذلك ادخال تراكيب وراثيه جديده لغرض زيادة المردود الاقتصادي كذلك معرف الموعد والاصناف الملائمة للزراعة في العراق وخاصة في محافظة البصره والمنطقة الجنوبية لمعرفة مدى تحمل الاصناف للملوحة ومدى مقاومتها وكذلك دراسة التراكيب الوراثيه باستعمال بعض المؤشرات الجزيئية ، مشيرة الى ان النباتات زرعت خلال شهر ايلول2019 واستمر لمدة 9 اشهر حتى نهاية شهر ايار لسنة 2020 وتحت مراقبة ومتابعة دائمة وبإشراف وزيارات مستمرة برفقة الدكتورة نوال .

وذكر المشرف أن الطالب استمر ولحد الان بعمليات التحاليل المختبرية على وفق ما مطلوب في خطة بحث الطالب والمقرة والمصادق عليها من قبل مجلس كلية الزراعه.املين الحصول على نتائج جيده للبحث ويمكن الخروج بتوصيات مهمة منها لغرض تطبيقها بالمنطقة من قبل المزارعين في جنوب العراق

طلبة الدراسات العليا يستمرون بمشاريعهم البحثية الميدانية

وتتميز الكثير من خطط بحوث طلبة الدراسات العليا في كلية الزراعة في الماجستير او الدكتوراه بالعمل الحقلي الميداني في الحقول الزراعية او البيوت البلاستيكية ، ومن هؤلاء الطلبة طالبة الماجستير عبير ساجد ظاهر من قسم المحاصيل الحقلية التي أستمرت بمتابعة بحثها الحقلي في احد مزارع شمال البصرة في قضاء الهارثة لتطبيق بحثها الموسوم ( تأثير اضافة مستويات مختلفة من سماد الكبريت والسماد العضوي في نمو وحاصل أصناف مختلفة من الحنطة ) تحت اشراف الدكتور كريم حنون من قسم المحاصيل الحقلية والدكتور محسن عبدالحي دشر من قسم علوم التربة والموارد المائية.

وبينت ظاهر ان هدف التجربة هو لبيان استجابة أربعة أصناف من الحنطة المعتمدة بالزراعة لمستويات مختلفة من سماد الكبريت الحامضي والسماد العضوي ( مخلفات الأبقار ) وخصوصا ان نباتات الحنطة من المحاصيل التي تحتاج الى كميات كبيرة من سماد الكبريت لدخوله في العمليات الفسيولوجية وزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته ، مشيرة الى ان النباتات زرعت بمساحة دونم خلال شهر تشرين الاول للعام الماضي 2019 واستمر لمدة أربعة اشهر ليتم الحصاد في نهاية شهر نيسان 2020 وتحت مراقبة ومتابعة دائمة وبإشراف وزيارات مستمرة برفقة السادة المشرفين ..

وذكر المشرف الثاني د. محسن عبدالحي دشر أن الطالبة استمرت ولحد الان بعمليات التحاليل المختبرية على وفق ما مطلوب في خطة بحث الطالبة والمقرة والمصادق عليها من قبل لجنة إقرار خطة البحث قي مختبرات كلية الزراعة على وفق المعايير ومتطلبات العمل المختبري المطلوب ، متمنياً الحصول على نتائج جيدة يمكن الخروج بتوصيات مهمة منها لغرض تطبيقها بالمنطقة من قبل مزارعي الحبوب في جنوب العراق وخصوصا بعد انتشار زراعة تلك المحاصيل بالآونة الاخيرة وتوجههم نحو الإنتاج الزراعي الوطني.

تاثير المستخلصات النباتية في مكافحة أدغال الحنطة

وناقشت كلية الزراعة تقييم كفاءة بعض المستخلصات النباتية والفطريات والمبيدات الكيميائية في مكافحة ادغال الحنطة وتأثيرها في نمو وانتاج الحنطة .

وهدف البحث الذي قدمته الطالبة سرى عبد السلام خضر الى تقييم كفاءة المستخلصين النباتيين الكونيزا

واليوكالبتوس في مكافحة بعض الادغال النامية مع محصول الحنطة مثل الحنيطة وابو دميم والسليجة والحندقوق وقد تفوق مستخلص اوراق كونيزا في تثبيط اغلب الصفات المدروسة للادغال ، كما اظهرت نتائج تفوق الفطر Phoma exigua في احداث اعلى نسبة اصابة وشدة اصابة لبعض الادغال المختبرة مقارنة مع الفطرين كما ادى استخدام توليفة المبيدين الى خفض الوزن الجاف للادغال رفيعه وعريضة الاوراق وانعكس ذلك ايجابيا على صفات النمو ومكونات الحاصل ، واختلفت اصناف الحنطة فيما بينها في خفض الوزن الجاف للادغال رفيعة وعريضة الاوراق وكان الصنف ابـاء-99 الافضل في هذه الصفة..

تجربة الزراعة في مناطق مرتفعة الملوحة

واستمر الباحث الطالب حسيـن رزاق نايف من قسم التربة والموارد المائية بعمله التجريبي الحقلي والمختبري في أحد الحقول التابعة لكلية الزراعة في گرمة علي وكانت التربة المستعملة فيها التجربة مرتفعة الملوحة وماء الري المستعمل تصل نسبة الاملاح فيه 6 ديسيمنز / متر . وكان البحث بعنوان ( تأثير التناوب الموقعي لمستويات الري والمسافة بين المنقطات ودرجة التنعيم في بعض خصائص التربة ونمو نبات الذرة الصفراء ( Zea Mays L ) هو باشراف كل من الدكتور داخل راضي نديوي والدكتور علي حمضي ذياب . وبين الباحث أن المبررات التـي دعتـه لدراسة هذا الموضـوع هـي شحـة المياه فـي وسط وجنـوب العراق واستعمـال الطرق الاروائيـة القديـمـة ذات الكفاءة القليلـة وتـدهور خصائص التربة فـي وسـط وجنـوب البلد وكذلك قلـة الـدراسات التـي تربط العلاقـة بين الخصائـص الهيدروليكيـة لمنظومات الري بالتنقيط وخصائـص حركة الـماء في التربة. .