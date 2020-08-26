انطلاق مهرجان عمان السينمائي بعد تأجيله بسبب كورونا

عروض في الهواء الطلق وسينما السيارات

بعد تأجيله بسبب جائحة كورونا انطلقت فعاليات مهرجان عمان السينمائي حيث عمد المهرجان إلى إيجاد طريقة بديلة خلاقة من خلال استحداث ثلاث شاشات سينما لِلسيارات (درايڤ إن) فى منطقة العبدلى الجديد.

يتضمن برنامج العروض ٣٠ فيلمًا روائيًا طويلًا ووثائقيًا، عربيًا وَدوليًا، بالإضافة إلى تسعة أفلام عربية قصيـرة.

ويُفتتـح المهرجـان بالفيلـم الفرنسـي “البؤسـاء” للمخـرج لادج لـي الحائـز علـى العديـد مـن الجوائـز.

وتدور أحداث الفيلم عندما ينضم (ستيفان إلي) إلى فرق الشرطة في مونفيرماي، حيث يساعد زميله (كريس) في تحليل الأحداث التي تقع في باريس، من خلال عصابات الأحياء، والتي يقع ضحيتها المواطنين.

ويتَرأس مجلس إدارة المهرجان الأميرة ريـم علـي كـل مِـن رجـا غرغـور وعمـر المصـري وباتـر قـردن وناديـا سختيـان

وتُدير المهرجان ندى دوماني، بينما يرأس حنّا عطاالله إدارته الفنية وَتستلم ديمة عازر قسم صُنَّاع الأفلام