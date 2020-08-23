لقاءات مهمة تنتظر الكاظمي لتوضيح نتائج زيارة الولايات المتحدة

الكتل تستفسر عن طبيعة اتفاق الانسحاب العسكري من البلاد

بغداد- وعد الشمري:

تنتظر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سلسلة من اللقاءات مع زعماء الكتل السياسية ولجان مجلس النواب المختصة فور وصوله إلى بغداد، حيث ستوجه له الاستفسارات عن طبيعة الاتفاقات المبرمة مع الإدارة الأميركية، وجديّة الانسحاب العسكري من العراق.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب يراقب عن كثب نتائج زيارة رئيس الوزراء إلى مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة”.

وتابع الزيادي، النائب عن كتلة سائرون التابعة للتيار الصدري، أن “الكاظمي ظهر من خلال وسائل الإعلام وهو يعقد اتفاقيات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية وجوانب أخرى لها علاقة بمصلحة البلد العليا”.

وأشار، إلى أن “زعماء الكتل السياسية سوف يجتمعون مع الكاظمي بمجرد عودته إلى بغداد لبحث نتائج الزيارة”، وكشف عن عزم لجنته “تقديم طلب رسمي عبر رئاسة البرلمان لاستضافة رئيس الوزراء لكي تطلع هي الأخرى على ما جرى في الولايات المتحدة”.

وأكد الزيادي، أن “قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية من العراق لا رجعة فيه، ونأمل من الحكومة أن تنفذ وعدها الذي قطعته سابقاً بهذا الشأن”.

ويواصل، أن “الأوضاع التي بمر بها العراق غير مستقرة سواء من الناحية الأمنية فهناك خروق كثيرة، وكذلك على الجانبين الاقتصادي والصحي، وهذا يجعلنا أمام مسؤولية كبيرة بأن نتابع جميع إجراءات الحكومة خصوصاً من ناحية اللقاءات الخارجية”.

ويأمل بأن “لا ترضخ حكومة الكاظمي لأي ضغوط أميركية على حساب المصلحة الوطنية، خصوصاً أنها ما زالت في البداية وقد وعدت مجلس النواب بأنها ستحول دون التدخلات الخارجية في الشأن العراقي”.

ومضى الزيادي، إلى أن “مجلس النواب مستمر في دعم الحكومة متى التزمت بمنهاجها الوزاري وحدت من التدخلات الخارجية وحافظت على السيادة الوطنية”.

من جانبه، أفاد عضو اللجنة الأخر كاطع الركابي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “موضوع الانسحاب العسكري من العراق هو ما يشغل اغلب الكتل السياسية، فهناك مخاوف من استمرار الوجود الأجنبي ومخالفة قرار البرلمان بهذا الشأن”.

وتابع الركابي، النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون، أن “القوى والكتل في مجلس النواب تنتظر من الزيارة أن تسفر من ناحية حقيقة عن إنهاء ملف الوجود الأجنبي كون القوات العراقية قادرة على مسك زمام المبادرة”.

ويسترسل، أن “العلاقة مع الولايات المتحدة يجب أن تبنى على أساس المصلحة الوطنية بما يحفظ سيادة العراق وكرامته وعدم التدخل في شؤونه وعلاقاته مع الآخرين”.

يشار إلى أن الكاظمي قام بزيارة إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ناقش خلالها مجمل العلاقات المشتركة بين البلدين والحوار الاستراتيجي، وكشف عن اتفاق بأن يحصل الانسحاب العسكري خلال ثلاث سنوات.