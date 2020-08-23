إشبيلية يحصد الكأس السادسة في اليوروباليج

لوكاكو يعادل رقم رونالدو

العواصم ـ وكالات :

توج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي، عقب تغلبه على إنتر ميلان، بنتيجة (3-2)، في المباراة النهائية التي جمعتهما أول أمس، بملعب راين إينرجي ستاديون بمدينة كولون الألمانية.

سجل روميلو لوكاكو ودييجو جودين هدفي الإنتر بالدقيقتين (5 و36)، في حين أحرز أهداف إشبيلية، الهولندي لوك دي يونج «هدفين» (12 و33) ودييجو كارلوس (74).واحتفظ النادي الأندلسي بلقبه المفضل أوروبيًا، بعد فوزه بالكأس السادسة في اليوروباليج، تحت قيادة مدربه جولين لوبيتيجي الذي كسر نحسه مع الألقاب وفاز بأول بطولة في مسيرته التدريبية.

ونجح البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، في تسجيل هدف التقدم لفريقه في مباراته أمام إشبيلية الإسباني،في نهائي الدوري الأوروبي. وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أن لوكاكو بهدفه في شباك إشبيلية وصل إلى الهدف رقم 34 له هذا الموسم مع الإنتر في جميع المسابقات.

وأضافت أن الدبابة البلجيكي تمكن بذلك من معادلة الرقم التاريخي للظاهرة البرازيلي رونالدو، الذي أحرز 34 هدفا للإنتر في موسم (1997/1998) كأكثر اللاعبين تهديفًا في أول موسم لهم مع الفريق.

جدير بالذكر أن روميلو تمكن بهدفه في النهائي من التسجيل في 11 مباراة على التوالي ببطولة الدوري الأوروبي، ليواصل الانفراد بالرقم القياسي، بعدما كان قد تغلب على آلان شيرار الذي أحرز في 8 مباريات على التوالي.

وساهم الثنائي العربي المغربي ياسين بونو ويوسف النصيري ببصمة واضحة في تتويج إشبيلية، ليكون أول ثنائي عربي يتوج بالبطولة في التاريخ.

كما سجل النجم الإسباني منير الحدادي، صاحب الأصول المغربية، رقمًا تاريخيًا في مسيرته، بعدما ساهم مع إشبيلية في التتويج بلقب الدوري الأوروبي.وبحسب شبكة «سكواكا» للإحصاءات، فإن الحدادي نجح في التتويج بجميع بطولات اليويفا للأندية، وهي دوري أبطال أوروبا، اليوروبا ليج والسوبر الأوروبي.وحافظ إشبيلية على رقمه القياسي بكونه أكثر نادٍ يحصد اللقب في التاريخ (6 مرات) بفارق 3 ألقاب على أقرب ملاحقيه إنتر ميلان.

إلى ذلك، قدم الاتحاد المغربي لكرة القدم، بالتهاني للدوليين ياسين بونو ويوسف النصيري، بعد تتويجهما مع إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي، وذلك بعد الفوز على إنتر ميلان الإيطالي في النهائي (3/2)، بمدينة كولن الألمانية.

وكتب اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي: «يتقدم فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي، أصالةً عن نفسه وعن مكونات الاتحاد، بأحر التهاني لياسين بونو ويوسف النصيري، بمناسبة فوزهما باللقب الأوروبي». وتألق الحارس بونو في مباراة نصف النهائي، أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي (2-1)، وساهم بقسط كبير في تأهل إشبيلية للمباراة النهائية.وعاود بونو توهجه اليوم أيضا، حيث أبقى فريقه في المباراة، بعد تصديه لانفراد صريح من مهاجم النيراتزوي، روميلو لوكاكو، قبل تسجيل إشبيلية للهدف الثالث الحاسم.وشارك النصيري في الدقائق العشر الأخيرة من النهائي.

كما، احتفى نادي الشباب السعودي، بفوز لاعبه الجديد الأرجنتيني إيفر بانيجا رفقة إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي.وتغلب فريق إشبيلية على إنتر ميلان (3-2) بعد مباراة نهائية مثيرة، على ملعب راين إينرجي ستاديون بمدينة كولون الألمانية، ليتوج الفريق الإسباني بالتخصص باللقب الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه.وغرد نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «بانيجا يواصل العزف.. ويُطرب كل محبي الكرة، ألف مبروك للموسيقار المتوج باللقب الأوروبي».

وساهم إيفر بانيجا صاحب ال32 عاما، بشكل فعال رفقة زملائه بحصد اللقب، بعدما تواجد في معظم مباريات فريقه، ولعب المباراة النهائية كاملة وصنع الهدف الثاني، وقام بدوره على أكمل وجه بمنتصف الملعب.ومن المنتظر، أن يمثل بانيجا صاحب التاريخ الكبير، فريق الشباب السعودي بداية من الموسم الكروي الجديد، في أولى تجاربه بمنطقة الشرق الأوسط.