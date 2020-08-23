المهرجان الالكتروني الاول لآلة العود نبض للتواصل ومواجهة الظروف وصعوباتها

اقامته نقابة الفنانين العراقيين..

سمير خليل

تواصلا مع نشاطاتها المتنوعة برغم حصار وباء كورونا، وعلى مدى يومين نظمت نقابة الفنانين العراقيين المهرجان الالكتروني الاول لعازفي العود بمشاركة نخبة من الاسماء الفنية العراقية على الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين العراقيين.

وأكدت النقابة بأن الحفل فرصة مهمة لتسليط الضوء على مبدعينا في العزف ووقتا ثمينا لإثراء المتعة وسماع الموسيقى العراقية للجماهير المتذوقة للفن.

وأوضحت بأن قيام المبادرة على الفضاء الإلكتروني ما هو الا نبض لتحقيق التواصل في الفن، ومواجهة الظروف وصعوباتها، وهي المحاولة الابرز في استمراره مع الجمهور في ظل انتشار فايروس كورونا وما يرسمه من ملامح للتباعد الجسدي تفاديا لانتشار الوباء، انطلاق حفل العود بإشراف ومتابعة نقيب الفنانين الدكتور جبار جودي، وبجهود وإشراف فني لصاحب فكرة اقامة المهرجان الفنان الموسيقي جمال السماوي عضو المجلس المركزي للنقابة، وبمساعدة عدد من موظفي النقابة والعاملين فيها.

وقال الفنان السماوي: شارك في المهرجان سبعة عشر عازف عود من الطراز الاول من داخل العراق وخارجه مع ضيف الشرف الفنان خالد محمد علي، وقد هيأت النقابة كل مستلزمات النجاح للمهرجان.

وتابع: المشاركون في المهرجان من عازفي العود واساتذته هم الفنانين سامي نسيم ومصطفى زاير وعلاء مجيد وعلي حسن ومحمد الامام وسليم سالم وجمال ناصر واحسان منصور والدكتور دريد فاضل، إضافة للفنانين ماجد عبد الرزاق من السليمانية والدكتور علي مشاري من البصرة وعمر موفق من كركوك وامال احمد و صادق جعفر من الإمارات و احسان الامام من لندن ورائد خوشابا من المانيا، ومشاركة ضيف الشرف الفنان الكبير خالد محمد علي مسك ختام المهرجان” .

واضاف: “ستستمر النقابة بإقامة مهرجانات لكل عازفي الآلات الموسيقية المهمة من فنانينا العراقيين المعروفين ليتعرف عليهم الجمهور العراقي كطاقات مهمه في الحركة الموسيقية”.

في ختام المهرجان منح الفنان الدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين/ المركز العام شهادات تقديرية لكل الفنانين من عازفي العود المشاركين بالمهرجان، وكذلك تكريم لجنه آلة العود الفنان سامي نسيم والفنان الدكتور دريد فاضل.

الجدير بالذكر ان نقابة الفنانين العراقيين اسهمت مساهمة فاعلة في دعم ومشاركة عدد من هذه الفعاليات الإلكترونية في السينما والمسرح والفن التشكيلي والموسيقى.