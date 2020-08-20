الأولمبية والشباب ينهيان تعديلات النظام الاساسي

إعلام اللجنة الأولمبية

بالتشاور مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، انهى رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي التعديلات الضرورية الاخيرة للنظام الاساسي للجنة الأولمبية.

أعلن ذلك حسين علي حسين مدير المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية مؤكداً “الاتفاق على تلك التعديلات خلال إجتماع مطوّل إستمر لساعة متأخرة من ليلة أمس الموافق للسابع عشر من شهر آب الجاري“.

وبين حسين “ان اعضاء الجمعية العمومية كانوا تسملوا، في وقت سابق، نسخ النظام المطلوب تعديله طبقاً لقانون اللجنة الاولمبية الجديد”، موضحاً ان أعضاء الجمعية العمومية، وبعد إجتماعات مكثفة قدّموا الكثير من مقترحات التعديل التي صوّبت النظام الأساسي، و”رفدت السيد حمودي بافكار ساعدت في انجاز مهمة التعديلات الأخيرة“.

وأضاف حسين قوله ” إن حمودي إثنى على دور السادة وزير الشباب والرياضة وأعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وأعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية لافتاً الى “جهودهم الخيّرة والتعاون المثمر لاخراج الحركة الاولمبية من أزمتها التنظيمية”، واصفاً خطوة إنهاء التعديلات بـ “المهمة“.

وأضاف أيضاً ” إن حمودي حثّ أعضاء الجمعية على مزيد من التكاتف والتعاون لاخراج إجتماعهم الاستثنائي المقرر عقده بتاريخ ٢٦ من هذا الشهر بشكل يليق باللجنة الأولمبية ويعزز دورها المجتمعي الفاعل” ، واصفاً الاجتماع المقبل بـ “التأريخي الذي سيؤسس الى حركة أولمبية عراقية معافاة“.

وطالب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي السادة أعضاء الجمعية العمومية لمراجعة مقر اللجنة لاستلام جدول أعمال الاجتماع، ونسخاً من النظام الأساسي بعد تعديلاته الأخيرة.