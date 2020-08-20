  • الخميس , 20 أغسطس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الرواية الجديدة و الأنساق التاريخية

ثقافة
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ظهر مؤخّرا نمط جديد في غالبية الاعمال السردية تعتصم بالتاريخ في تشكيل علاقة وطيدة بين الحقيقة و الخيال ،  لتشحنها اللغة بوسائل القصّ و تناصية الماضي، لكنها تخضع لمنعرج لساني يتفاعل مع الأنساق التاريخية كعملية اعادة بناء. و في هذا المضمار و حسب رأي  الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو، و هو احد اهم المفكرين في النصف الثاني من القرن العشرين، ” ان الادب ليس لعبا بالخيال و لا يمكن تجريده من اهدافه المضمرة كما انه ليس نزوة متوحدة لدماغ مهتاج”.

فهل تعتبر الرواية صيغة جديدة في كتابة التاريخ و هي تمتد و تتّسع في تصويراتها و سردياتها كأسلوب أنثروبولوجي ؟

منهجية التاريخانية الجديدة

تسعى التاريخانية الجديدة الى فهم العمل الأدبي ضمن سياقه التاريخي و ذلك إيمانا بان التاريخ هو العامل الأساسي  المؤثر في احوال البشر، و بالتالي يعدّ الأثر الادبي نتاج زمان و مكان اكثر من كونه عمل منفرد في ابتكاره باستحضار الماضي و الاحداث التاريخية.

لقد شاع مصطلح التاريخانية و بات متداولا في الدراسات الأدبية، و تُعتبر مدرسة من مدارس النقد الادبي التي ظهرت في ثمانينيات القرن العشرين بالولايات المتحدة الامريكية، ضمن أعمال المؤرخ الأدبي و الناقد ستيفن غرينبلات خصوصا في كتاب ” الصدى و الاعجوبة ” . انها تشكّل الممارسات النقدية التي تنبع أساسا من استكشاف علاقة النص الأدبي بالمؤثرات الاجتماعية و السياسية الأبرز و علاقته أيضا بالسلطة و القوّة.

كما تستلهم كثيرا من نظرية الأنساق الرمزية و الثقافية التي اسهم في تطويرها كمنهج د.كليفورد غيرتز مؤسس المدرسة التأويلية في الانثروبولوجيا، عبر تطرّقها الى صراع الافكار الدينية و السياسية من خلال أثر القوى و الافكار المهيمنة في ذلك العصر.

و في مقاربة لهذه النظرية اكدّ فوكو على أهمية الادب بغاياته المتعددة من خلال قوله ” ان قصيدة شعرية عظيمة و رواية رائعة و اعترافات رجل متفوق ، لهي تثقيفية أكثر من ركام المؤرخين بقصصهم”.

لقد استطاعت الرواية ان تصبح فاعلة اكثر من مجرد جنس ادبي يحوم حول الافكار الشاردة و الخيال الخصب الى التوجه نحو البحث و التقصّي، لتغدو منفتحة على هذا المنهج المبتكر دون السقوط في جحر التاريخ المجهري ذو الشروط و الخصائص المكثفة. لكنها وثيقة العلاقة بالانثروبولوجيا، الامر الذي انتج سلسلة من الاعمال السردية التي تصبّ في هذا المنظور. و هي معنيّة ايضا بالمنهج الأركيولوجي الذي يقوم على الحفر في ثنايا الخطاب الروائي و في تقاطعاته المعرفية مع اجناس فنية و ادبية اخرى.

لقد ثبت ان الرواية الجديدة تندرج ضمن هذا التيار المعاصر من خلال الروابط بينها و بين وظائف التاريخ التي يتبنّاها المؤرخون بالاعتماد على اساليب السرد، الامر الذي كان له الوقع الكبير على المهتمين بالكتابة التاريخية و عودة السردية في مجمل العلوم الانسانية القائمة على النزعة اللغوية.

الرواية و حركة التماس مع التاريخ

تلبور انعكاس التاريخ على العديد من النتاجات الأدبية او ثقافاتها الخفية، من خلال سرديّات مترعة بالقوى الفاعلة في ادراك الحقيقة و استنطاق مفاهيم مناهضة للذات الانسانية، من خلال نماذج عديدة في المجتمعات قاطبة، كعملية معالجة للتاريخ نفسه بالتطرق الى تواريخ مستترة او أحداث غير مكشوف عنها. و عليه فقد جاز لنا الاعتقاد بان الرؤية التاريخية في العمل الروائي قادرة على ازاحة الستار و رفع الحجب عن شوائب و معلولات في كتابة التاريخ ، كونها تعالج مفاصل لم تكن مرئية من قبل.

و لعل من اوليات الرواية التاريخية التزامها بالبحث على المصادر و جزئياتها و هذا ما فرضته الرواية الجزائرية الفائزة بجائزة البوكر 2020 لعبد الوهاب العيساوي، بتوظيف كل ذلك في ” الديوان الاسبرطي” ، كما صاغ حقلا مرتبطا بالفترة ما بين 1815 و 1833 ليمتد قبيل احتلال فرنسا للجزائر، حيث كانت الامبراطورية العثمانية تهمين على منطقة شمال افريقيا بأكملها، و مستحوذة على السلطة السياسية بنزعتها الاستعمارية في مدينة المحروسة، و عليه، تميّز العمل  باسلوبه السردي التاريخي و تداخل رؤى القصّ و شخوصه الخمسة، دون ان يلتحف دور المؤرخ في مسارته الاكاديمية و شحن وظائف التاريخ و متطالباته الكلاسيكية. لكن هذا النوع من الكتابة ليس بالهيّن حيال استقطاب وقائع ذات مضمرات متعددة.

اما رواية ” حمّام الذّهب” للكاتب التونسي محمد عيسى المؤدب، فقد اعادت تركيب واقع تاريخي، لتشكّل محاولة في تمييز الحقيقة من الخيال و الاسطوري من الواقعي و ما تخلّلها من تفاصيل تنبش في اسطورة ضاربة في زمن منصرم، بالتطرّق الى مجموعة مفاهيم و ابعاد انسانية و حتى معتقدات دينية، و ذلك بإمدادات ادبية و تاريخية تسلّط الضوء على حقبة معيّنة منذ القرن السابع عشر، ليزيد من عمر الاسطورة و يكشف عن الظواهر التي لا تخلو من الطفرات و الغموض التي عشّشت في الذاكرة الشعبية (البكماء)، فضلا على توسيع البحث في واقع الجالية اليهودية بمدينة تونس و ماتعرّضت له من تهجير و قمع و حرق في ظلّ النازية و القوى الاستعمارية. و اليوم يُطلّ علينا ” الحذاء  الاسباني” و هو العمل التاريخي الجديد للمؤدب و الصادر عن دار مسكيلياني، ليؤكد التوجّه نحو هذا التيار المعاصر لانعاش الماضي و زجّه في السرد التاريخي الطافح بمفهوم  مستجدّ في محاولة لرتق الأحداث بوسائل سردية واعية.

و من أبرز روّاد هذا المنهج التاريخي، الايطالي أمبيرتو ايكو من خلال عمله الروائي ” اسم الوردة ” الذي تُرجم الى عدّة لغات وحقق نجاحا منقطع النظير بعد صدورها عام 1980.

اذ مزج الطابع التاريخي بالأسلوب البوليسي محفوفا بآليات السرد المشوق و الحبكة المتقنة، فابدع عالم السيمائيات و مؤلف “مقبرة براغ ” في اماطة اللثام عن طبيعة الصراع المحتدم بين الطوائف المسيحية، فاضحا أسرار الديرة في العصور الوسطى تحديدا مع نهاية سنة 1327, ليمزج الحقيقة بالخيال في رصد للماضي و اكتشاف الحقائق المطمورة، فتندلع عديد التأويلات و الاسقاطات على عالمنا المعاصر.

ان الوقائع الجديدة التي صاغتها الرواية المستلهمة بشكل واثق من العقود الزمنية الغابرة، تؤكد ذلك التفاعل التخييلي و المعتمد على النزعة اللغوية دون اللجوء الى رؤية مستنسخة للتاريخ، لكن بالاعتماد على انساق بنيويّة و أساليب سرد متنوعة، و بالموازاة، تستند على البحث و ترسيخ جماليّات التوثيق الروائي في استعادة للماضي و سلخ الظواهر التقليدية، لتفرض توجّهها الرائد نحو التاريخانية، لكنها تنأى عن الركود و تدعو الى الوعي بالزمن بعيدا عن الايديولوجيات و الإمبرياليّة السائدة و الرؤى الطوباويّة.

في هذا الصدد يقول المؤرخ جيري إتش بنتلي ” المؤرخون يعرفون جيّدا أن تحديد فترات التاريخ هو الأكثر تماسكا و اتعابا، لكن العمل ينطوي على أكثر بكثير من الاكتشاف البسيط واضح المنعطفات في الماضي”.

فهل تفرض الرواية التاريخية نفسها كنصّ أدبي و توثيقيّ  لتغدو مهمّتها الرئيسية رفع الالتباس و الجمود في النصوص التاريخية و تجعلها اكثر وضوحا و مفهومية ؟

*كاتبة من تونس

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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