أديل تكشف إسم الكتاب الذي ألهمها وغيّر حياتها ووزنها للأفضل

الصباح الجديد-وكالات:

كشفت المغنية البريطانية أديل سر تغيير حياتها للأفضل ونجاحها بخفض وزنها، وأوضحت أن مصدر إلهامها الأكبر في هذا التغيير يعود فضله كله لكتاب مميز جداً “تنمية ذاتية” لمؤلفته الكاتبة جلينون دويل الذي ألهمها للقيام بتغيير كبير في حياتها وساعدها في العثور على الفرح والحرية وأنقذها من التوتر والإرهاق، على حد وصفها.

وقامت أديل البالغة من العمر “32 عاماً” والحائزة على جائزة “غرامي” بنشر غلاف الكتاب عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي “أنستغرام” الذي يتابعها فيه أكثر من 38 مليون شخص، وحثت الملايين من معجبيها ومتابعيها حول العالم على قراءته إذا كانوا يريدون ويرغبون في إجراء تغييرات مهمة في حياتهم ،وكتبت:” إذا كنت مستعداً فهذا الكتاب سيهز عقلك ويجعل روحك تصرخ”.

وأضافت أن أي شخص يريد تصفية ذهنه وتغيير نفسه، يجب أن يقرأ الكتاب، مشيرة إلى أنها لم تكن تعرف أنه المسؤول الوحيد عن فرحتها وسعادتها وحريتها.

وما جعل أديل تكشف إسم هذا الكتاب رغبتها المشاركة بالتوعية من خطر أمراض الصحة العقلية، ودعوة معجبيها إلى التمسك بالحياة الغالية الثمينة والعمل على إسعاد الذات بكل الطرق وعدم الإستسلام أبداً.