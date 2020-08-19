ديالى تقلص خطتها للموسم الزراعي بنسبة 40%

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديال رعد مغامس التميمي، عن تقليص الخطة الزراعية بنسبة 40% خلال الموسم الصيفي.

وقال التميمي في حديث، ان” شح مصادر المياه في ديالى خلال الموسم الزراعي دفعت الى تقليص خطة موسم الصيف بنسبة 40%”.

واضاف ان “الموسم الزراعي للموسم الشتوي كان خاسرا لاغلب الفلاحين بسبب تدفق المحاصيل المستوردة واغراق الاسواق بها ما نجم عنه انهيار في الاسعار دفعت الى تراكم الديون على الفلاحين بسبب عدم القدرة على الايفاء بالتكاليف الكبيرة للزراعة”.

واشار الى ان” وضع الزراعة في ديالى يحتاج الى خارطة انقاذ حقيقية والتزام فعلي من قبل الجهات الحكومية في دعم الفلاحين وخاصة ايقاف المستورد والاعتماد لى المنتج الوطني في دعم احتياجات الاسواق”.

وتعد ديالى من المحافظات الزراعية التي لديها اكثر من 700 الف دونم من الاراضي الخصبة”.

في السياق، اعلنت وزارة الزراعة صرف مستحقات مسوقي الذرة الصفراء للموسم الزراعي ٢٠١٩-٢٠٢٠.

وقالت الوزارة في بيان إن “وزارة الزراعة تعلن من خلال شركة ما بين النهرين العامة للبذور عن صرف مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الذرة الصفراء للموسم الزراعي ٢٠١٩-٢٠٢٠ وللدفعة الرابعة وبنسبة ١٥٪ إذ سبق وتم صرف نسبة ٥٠٪ من هذه المستحقات للمسوقين ومن سيولة المتوفرة لدى الشركة”.