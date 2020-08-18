تسهيل اجراءات تخصيص الأراضي الزراعية الخاصة بالاستثمار

رصد 26 منفذاً لتهريب المحاصيل من كردستان

بغداد ـ الصباح الجديد:

قالت وزارة الزراعة ان الوزير محمد كريم الخفاجي وجه بتسهيل الاجراءات الخاصة بالاراضي الزراعية لاجل الاستثمار، مؤكدة سعيها لانشاء مجمعات ومراكز تسويقية متكاملة.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان صحافي، إن الخفاجي “وجه اعماما الى مديريات الزراعة والجهات ذات العلاقة يجري بموجبه تسهيل اجراءات تخصيص الاراضي الزراعية للمستثمرين والمصدرين للمنتجات الزراعية لاجل انشاء مجمعات ومراكز تسويقية متكاملة للخضروات والفواكة واللحوم بأنواعها والبيض والدجاج والاسماك وجميع ما يرتبط بمفاصل العملية الانتاجية الزراعية في العراق”.

وأضاف أن “وزير الزراعة أكد على وجوب ان تكون هذه المجمعات والمراكز التسويقية على مسافة مناسبة من (علاوي) الخضروات التي عائديتها الى وزارة البلديات وتشكيلاتها في المحافظات من اجل ان ايجاد جانب المنافسة الايجابية بغية تسهيل تسويق المنتجات الزراعية من قبل الفلاحين والمزارعين وبانسيابية عالية”.

وشدد الوزير على” ضرورة ان تكون الاراضي المخصصة للاستثمار في هذا السياق خارج التصميم الاساسي للبلديات”.

في السياق، اكد عضو لجنة الزراعة النيابية النائب جمال فاخر ان تهريب المنتوجات الزراعية والدواجن مستمر من بوابة كردستان عبر 26 منفذا.

وقال فاخر، إن “تهريب المنتوجات الزراعية والدواجن بكل أشكالها مستمر من خلال كردستان لوجود 26 منفذ حدودي لم تضع حكومة الكاظمي يدها عليها”، واصفا الأمر بـ “المعيب جدا”.

واضاف، ان “على رئيس الوزراء النظر بمعيار واحد لكل المنافذ الحدودية في العراق سواء في الوسط او الجنوب او الشمال من خلال وضعها تحت سلطة الحكومة الاتحادية لان تدفق المنتوجات المهربة من كردستان اضر كثيرا بالمنتج المحلي ويسبب خسائر بملايين الدولارات يوميا للاقتصاد الوطني”.

ولفت الى ان “دعم الزراعة في العراق وبقية الصناعات اولوية مطلقة للجنة الزراعة ويجب ان تعالج مشكلة منافذ كردستان بسرعة”.

وتعاني اغلب المحافظات من تدفق المحاصيل المستوردة عبر منافذ كردستان الى بقية المحافظات ما يؤدي الى انهيار الاسعار وتكبد المزارعين خسائر فادحة.

على الصعيد ذاته، اعلنت وزارة الزراعة وصولها الى الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة، في وقت اشارت فيه الى ان الأيام المقبلة ستشهد تصدير محصولي الحنطة والشعير.

وقال الوزير الخفاجي في مؤتمر صحافي عقده مع وزير التجارة: “تم الانتهاء من موسم التسويق لمحصول الحنطة بإنتاجية وصلت لأكثر من خمسة ملايين طن”، مبينا “اننا حققنا الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة”.

واضاف: “سنعمل في الأيام المقبلة على تصدير محصولي الحنطة والشعير”، مشيرا الى انه “سيجري تسليم جميع ما تم إنتاجه من محصولي الحنطة والشعير ل‍وزارة التجارة”.

وطالب الخفاجي رئيس الوزراء بتوجيه وزارة المالية بتسليم مستحقات الفلاحين.