الصحة تعقيبا على وصول الاصابات 4000 بكورونا: نسير نحو المجهول

توعدت بإجراءات صارمة

بغداد- الصباح الجديد :

دعت وزارة الصحة والبيئة، امس السبت، إلى تشديد الإجراءات بحق المخالفين لمواجهة زيادة الإصابات بكورونا، وفيما حذرت من ذهاب الواقع الصحي نحو المجهول، دعت إلى اتخاذ اجراء سريع بحق المخالفين.

وقال وكيل وزارة الصحة والبيئة حازم الجميلي في تصريح له إن “وصول الإصابات بفيروس كورونا إلى عتبة الـ 4 آلاف إصابة يعدّ مؤشراً خطيراً جداً”، داعياً “الجهات المعنية إلى اتخاذ قرار لا رجعة فيه بخصوص جميع المخالفين للتعليمات، وأنه يجب اتخاذ قرار سريع في هذا المجال”.

وأشار الجميلي إلى أن”هذا الارتفاع في أعداد الإصابات ناجم عن عدم التزام المواطنين في الفترة السابقة، وخاصة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك”.

وتابع أنه “في حال تُركت الأمور على ما هي عليه في ظل تفاقم الإصابات، فهذا يعني أن الوضع الصحي في البلاد يسير نحو المجهول”، مشدداً على ضرورة أن”تتخذ الجهات الصحية والأمنية أقصى الإجراءات بحق المخالفين”.

من جانب اخر قال مديرعام دائرة الصحة العامة، في وزارة الصحة، رياض عبد الامير الحلفي، في تصريح صحفي، إن “الموقف مع فيروس كورونا مقلق جدا بسبب زيادة اعداد الاصابات التي تجاوزت 4000 اصابة يوميا، فضلا عن زيادة نشاطه وانتشار العدوى في ظل ارتفاع عدد الفحوصات المسجلة ضمن الموقف اليومي التي تجاوزت اكثر من 21 الف فحص يوميا، منوها بعدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية، اضافة الى ان الحظر لم يطبق بالصورة الصحيحة”، متوقعا “زيادة اعداد الاصابات في الايام القادمة”.

واضاف الحلفي، “في كل مناسبة ترفع اللجنة الاستشارية في وزارة الصحة توصياتها الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وهي الالتزام بتعليمات وزارة الصحة من ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي، والاجراءات الوقائية الصارمة، لاسيما بعد عدم اتخاذ اي اجراء قانوني صارم بحق المخالفين لاجراءات الوقاية”.

وأكد، أن “التوصيات ستتضمن استمرار الحظر الجزئي رغم ان تطبيقه حاليا بنسبة 10 بالمئة من قبل المواطن عدا ايام الخميس والجمعة والسبت سيكون حظرا شاملا، داعيا الى الالتزام برسالة وتوصيات المرجعية العليا بالاعتماد على الاجراءات الوقائية الشخصية الصارمة منعا من انتشار العدوى بين المواطنين”.

وشدد الحلفي على “تطبيق جميع الإجراءات الصحية الوقائية الاحترازية الضرورية، ومنع التجمعات بجميع أشكالها بعد خرق البعض من المواطنين لتعليمات وزارة الصحة”.

في الوقت ذاته أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي،الزام المسافرين المغادرين والقادمين إلى المطارات العراقية بإجراء فحص PCR قبل 48 ساعة انطلاق الرحلات.

وذكر اعلام سلطة الطيران، في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، أنه “من أجل توفير السفر الأمن للمواطنين الكرام، تؤكد سلطة الطيران المدني العراقي على جميع شركات الطيران العاملة في البلاد بتبليغ مسافريها المغادرين والقادمين الى المطارات العراقية بعمل فحص (pcr) قبل موعد الرحلة ب 48 ساعة”.

وأضاف البيان، أن “هذه الاجراءات تأتي بحسب توجيهات وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.