الاتحاد والديمقراطي يضعان خارطة طريق لمعالجة المشاكل مع بغداد

على وقع تظاهرات شاملة دعا اليها زعيم حراك الجيل الجديد

السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي

عقد الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعاً في منتجع دوكان بعد قطيعة دامت تسعة اشهر، شهدت فيه العلاقة بين الحزبين مرحلة من التوتر والتشنج انعكست سلباً على مجمل الحراك السياسي في الاقليم.

وبينما يحشد زعيم حراك الجيل الجديد رجل الاعمال شاسوار عبد الواحد مؤيديه لتنظيم تظاهرة ضد السلطة والاحزاب المشاركة فيها، بحث الحزبان الرئيسان السبل الكفيلة بمعالجة الازمات الاقتصادية في الاقليم والية الخروج من مازق فقدان القدرة على توزيع رواتب الموظفين المتأخرة منذ اشهر، وذلك عبر التوصل الى اتفاق جذري شامل مع بغداد يعتمد الدستور اساسا له.

واكد مصدر مطلع للصباح الجديد، ان الحزبين الرئيسين في الاقليم بحثا خلال الاجتماع الذي قال بانه تمهيدي ياتي في اطار التهيئة لعقد اجتماع على مستوى قيادات الدرجة الاولى بين الحزبين، ملف الانتخابات المبكرة التي دعا اليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اضافة الى قانون الانتخابات وموقف الكرد منه اضافة الى المساعي الجارية للتوصل الى اتفاق بين اربيل وبغداد.

واشار المصدر الى، ان الجانبين يعملان على تنسيق المواقف وتوحيد البيت الكردي لمواجهة التحديات التي يشهدها الاقليم والعراق، خصوصا عقب رفض الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني لاقرار قانون الانتخابات على شكله الحالي.

واكد الاجتماع بحث الية الاتفاق المرتقب مع بغداد، في ظل مطالبة بغداد تسليم نصف ايرادات المنافذ الحدودية في الاقليم وهو ما اشار الى ان حكومة الاقليم مستعدة للموافقة على ادارة مشتركة لتلك المنافذ على ان تقوم الحكومة الاتحادية بارسال 35-400 مليار دينار شهريا كرواتب للموظفين في الاقليم.

وكان نائب رئيس مجلس النواب القيادي في الحزب الديمقراطي بشير حداد قد اعلن استعداد حكومة الاقليم لللاتفاق مع بغداد على ادارة مشتركة للمنافذ الحدودية وتسليم نصف ايراداتها الى الحكومة الاتحادية في اطار اتفاق يتوقع ان يتم توقيعه بين الجانبين خلال الايام المقبلة.

في غضون ذلك وجه زعيم حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد نداءا الى المواطنين في الاقليم طالب فيه بالتهيؤ للخروج بتظاهرات عارمة في جميع مدن ومحافظات الاقليم ضد النظام السياسي والاحزاب الحاكمة في الاقليم..

وقال عبد الواحد في مقطع فيديو نشره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، ان على كل من يرغب بالتغيير وانهاء حكم اللصوص وتحقيق العدالة والمساواة ان يخرج للمشاركة في التظاهرة التي حدد مساء اليوم الاربعاء للمشاركة فيها.