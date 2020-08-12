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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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عن السنتين الأخيرتين من حياة ” تولستوي “

ملاحق
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المحطة الأخيرة  THE LAST STATION

هادي ياسين

مطلع الثمانينيات ، التقيتُ الفنان العالمي الشهير ” أنتوني كوين ” الذي كان في زيارة الى بغداد ، صحبة الفنان الراحل ” مصطفى العقاد ” . و في ذلك اللقاء سألت ” كوين ” عمّا اذا كانت في باله شخصية ٌ ما ، يتوق الى تمثيلها لكنه لم يفعلْ ذلك بعد ، فأجابني أنه يتوق الى تمثيل شخصية صديقه الكاتب الشهير ” أرنست همنغواي ” و كذلك شخصية ” بيكاسو ” . لكنه أضاف : أنه يعشق ( شخصية عظيمة ) يتمنى أن يمثلها .. تلك هي شخصية الكاتب الروسي الشهير ” تولستوي ” ، غير أن ” أنتوني كوين ” أوضح لي أنه ينتظر أن يتقدّم به العمرُ كي يكون قريباً من هذه الشخصية .. شكلاً و نضجاً .

في ذلك العام كان الفنان في الخامسة و الستين من عمره ، غير أنه توفي في العام 2001 عن 86 عاماً دون أن يمثل دور تلك الشخصية الروسية العظيمة ، ولكن جاء العام 2009 ليبدأ ” مايكل هوفمان ” بإخراج فيلمه الجميل المسبوك ( المحطة الأخيرة ) الذي يلقي الضوءَ على السنتين الأخيرتين من حياة ” تولستوي ” ، و التي انتهت بوفاته في محطة صغيرة للقطار . و هذا الفيلم ـ المصنوع بمهارة ـ يتناول طبيعة علاقة الكاتب الشهير بزوجته ” صوفيا ” ، و هي علاقة ٌ اتسمت بالإحتدام الحاد ، على الرغم من الحب الكبير الذي ربط الأثنين طَوال حياتِهما الزوجية التي استمرت ثمانية ً و أربعين عاماً .

و اذ رَحلَ ” انتوني كوين ” .. و لم تتحقق رغبته في تمثيل شخصية ” تولستوي ” ، فأن المخرج ” مايكل هوفمان ” وجَد ضالته في الممثل الكندي المخضرم ” كريستوفر بلومير ” ، الذي رُشح في العام 2010 لجائزة الأوسكار عن دوره المميز في هذا الفيلم ( المحطة لأخيرة ) ، فيما أسند دور ” صوفيا ” ـ زوجة ” تولستوي ” ـ الى الممثلة البريطانية ” هيلين ميرين ” و التي رُشحت للأوسكار ، عن دورها في هذا الفيلم أيضاً . و كان المخرج قد رشح ـ أولاً ـ الممثلَين البارعَين ” أنتوني هوبكنز ” و ” ميريل ستريب ” لهذين الدورين . ولكن ” هوبكنز ” انشغل بفيلم آخر ، فيما فضلت ” ستريب ” دورها في فيلم ( جولي و جوليا ) الذي رُشحت عنه للأوسكار كذلك .

و جاء فيلم ( المحطة الأخيرة ) كجزء من الإهتمام العالمي بالذكرى المئوية لوفاة ” تولستوي ” ، في العشرين من نوفمبر 2010 ، حيث بدأت الإستعدادات منذ بداية العام بإصدار طبعات جديدة في عدة دول لروايته الشهيرة ( آنا كارنينا ) ، كما تم ترميمُ فيلم ( بالأبيض والأسود ) كان قد تم العثور عليه في الأرشيف الروسي ، و يظهر فيه ” تولستوي ” ممتطياً فرسه ، أو و هو يداعب كلبه . كذلك اُقيمت عدة معارض لأعماله الأدبية و للكتب التي تناولت سيرته و أدبه و فلسفته و فكره .. إذ كان ” تولستوي ” مفكراً و فيلسوفاً اجتماعياً من طراز خاص ، و هو الذي تأثر بأفكارِهِ ، لاحقاً ، كلٌّ من ” غانـدي ” و ” مارتن لـوثر كنغ ” و سـواهما .

يـُعطي سيناريو الفيلم دوراً كبيراً لـ ” صوفيا ” التي كانت قد ( دوّخت ) الكاتبَ ـ كما هو معروفٌ ـ خلال السنتين الأخيرتين من حياته ، و باتت العنوانَ البارزَ لصخب و اضطراب هذه الفترة ، التي كانت قبل ذلك مفعمة ً بالسلام و بغزارة الإنتاج الأدبي . فقد بات ” تولستوي ” ، خلال هاتين السنتين ، يوسّع من سماحته و روحه الفائضة بالمحبة تجاه الآخرين ، الأمر الذي راح بموجبه يعامل شغيلته من الفلاحين و العمال ، في ضيعته ، كجزء من عائلته الخاصة ، و ليس العائلة الإنسانية حسب . و هذا الأمر هو الذي راح يثير حفيظة ” صوفيا ” و غضبها ، فباتت تتوجس خوفاً حقيقياً من أن تشمل وصيـّتــُهُ هؤلاء ( الغرباء ) ، و هي التي أنجبت له ثلاثة عشر طفلاً خلال الثمانية و أربعين عاماً التي عاشتها معه كزوجة مخلصة ، و واكبت ولادة أعماله الأدبية الشهيرة ، و ساعدته ليس في توفير المناخ الملائم لإنجازها حسب بل في تدوينها و حفظها أيضاً ، فقد قامت ـ مثلاً ـ باستنساخ روايته الشهيرة الضخمة ( الحرب و السلام ) ست مرات .

و ثمة نقطة أساسية لم يغفلها الفيلم .. فـ ” صوفيا ” تصغر ” تولستوي ” بنحو ستة عشر عاماً ، و من هذه النقطة تبدأ اللقطاتُ الأولى من مشهد تظهر فيه الزوجة ُ بثيابها البيضاء و بكامل زينتها لتدلف الى سرير زوجها العجوز ، في إيماءة الى رغبتها في أن يُشبع لها غريزتـَها ، ولكنها تصطدم ببروده و عدم اهتمامه بهذا الأمر الغريزي الإنساني الخطير ، مما يشكل أحدَ عوامل حنقها على الحال الذي آلت اليه الأمور . ولكن ، ربما كان من الطبيعي جداً أن تحنق هذه المرأة بسبب هذ الأمر . غير أن حنقها لم يعد الى هذا السبب وحده ، بل أن ثمة هواجس اخرى باتت تسيطر عليها ، و قد تمثلت في خوفها من أن تفقد ثروته و حقوق مؤلفاته ، الأمر الذي جعل أمر وصيته ـ التي علمت أنها قد اُعدت في غفلة منها ـ بمثابة كابوس بات يحكم كل تصرفاتها ، و هو ما يدفعها الى أن تصرخ في وجه زوجها ذات يوم بالقول : ( حسناً ، سأذهب الى المحطة .. و اُلقي بنفسي تحت عجلات القطار ) .. و تضيف : ( و ستكون السيدة تولستوي هي : ” آنا كارنينا ” ) ، في إشارة الى بطلة روايته الشهيرة التي تحمل هذا الإسم ، غير أنها لم تــُلق بنفسها تحت عجلات القطار بل تحت عجلات مزيد من التمسك بـ ” تولستوي ” ، و بطريقة ظهرت فيها كعـِبءٍ ثقيلٍ عليه ، بالرغم من أنه ظل متمسكاً بحبها .. و يقول لها ذات مرة : ( لم أتوقف عن حبك طوال حياتي معك .. ولكن الله وحده يعلم كم أنك جعلت ذلك صعباً ) . و يقرر أمامها ـ حاسماً ـ : ( اذا لم استطع أن أعمل و أن أجد السلام .. فإنني سأمضي بعيداً ) . و فعلاً نفـّذ الكاتبُ وعيدَه ذات ليلة حين غادر منزله الكبير في غفلة منها ، و وقـّع وصيته في الغابة دون علمها .. و رحل ، و لم يتواصل الاّ مع ابنته ” ساشا ” ( آن ـ ماري داف ) عبر خطاباتٍ يرسلها اليها من المحطات ، و لا يعلم بهذه الخطابات سوى سكرتيره ( فالنتين بولغاكوف ) الذي لعب دوره ـ ببراعة فائقة ـ الممثل ” جيمس ماكفوي ” ، حتى يصل الخطاب الأخير الذي يُعلمْهما أن صحة تولستوي في خطر ، و هو في محطة قرية ( استابو ) للقطار . ولكن ” صوفيا ” التي كانت قد علمت بالأمر متأخرة تلحق به أيضاً ، و هناك وجدت حشداً كبيراً من مراسلي الصحف العالمية ، و هم يتابعون ـ لحظة ً بلحظة ـ صحة الكاتب الأشهر في العالم . غير أنها تـُـمنع من مقابلة زوجها و تـُعزل عنه و تـُعامل كشخصٍ غير مرغوبٍ بوجوده ، فيما تتحرق هي لملاقاته ، و لم يـُسمح لها برؤيته إلا في الساعة الأخيرة من حياته .

عندما غادر تولستوي منزله ، يظهر في مشهد و هو يتأمل المنزل ، ثم يتقدم خطواتٍ ، فيسجد على الأرض ـ مقبـّلاً إياها ـ فيسأله سكرتيره : ( هل تنوي أن تعود ؟ ) فيجيبه ” تولستوي ” : ( لقد تركتُ هذه الحياةَ خلفي الآن ) .

فعلاً ، كان الموتُ قد أسدل ستارَه على ” تولستوي ” في محطة القطار الصغيرة ، هارباً من صراعه النفسي مع ” صوفيا ” التي تبعته طالبةً منه الغفران . لكن المخرج يقدم لنا مشاهد من الدراما العميقة في الدقائق الأخيرة من الفيلم ، لا تترك أثراً لدى المُشاهد حسب بل تترسخ في ذاكرته كمَشاهدَ سينمائية لا تُنسى .

في المشهد الأخير من الفيلم ، يظهر طبيبُ الكاتب الخاص أمام حشد الصحفيين ، المرابطين في المحطة ، ليُعلن لهم ـ و من خلالهم للعالم ـ : ( عشر دقائق بعد السادسة من هذا الصباح .. غادرت روحٌ عظيمة ٌ عالَمَنا : ليف نيكولايفش تولستوي ) .. حقاً كان روحاً عظيمة لن يأتي الزمان بمثلها أبداً .

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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