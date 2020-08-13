177 مليار دينار إيرادات الضرائب في تموز

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت الهيئة العامة للضرائب، أمس الثلاثاء، إيراداتها المتحققة خلال شهر تموز الماضي.

وقال مدير عام الهيئة شاكر محمود الزبيدي بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”: إن”إيرادتها لشهر تموز الماضي بلغت ما يقارب 177 مليار دينار وبمعدل نمو 15% مقارنة بشهر تموز من العام الماضي”.

وبين أن “الضرائب العامة تحقق فائضاً مالياً لدعم خزينة الدولة بالرغم من تداعيات فيروس كورونا وتأثيرها في اقتصاديات العراق والعالم”.

وأضاف أن “الضرائب العامة هي صاحبة أعلى معدل إيراد بنسبة 40 في المئة من إجمالي إيرادات الجمارك، الأمر الذي يسهم في تعزيز الموازنة العامة بعد الإيرادات النفطية”، مشيراً إلى أن”هذه الإيرادات ستمكن الاقتصاد الوطني من دعم الاستثمارات والتنمية الوطنية”.

وكانت الهيئة العامة للضرائب قد أحصت إيرادات النصف الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية بلغت أكثر من 1.500 تريليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري بالرغم من إجراءات جائحة كورونا وتأثيرها على الحركة التجارية”.