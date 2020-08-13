“سومو” تخفض سعر خام البصرة الخفيف لجميع عملاءها

ارتفاع الطلب في آسيا.. وزيادة استهلاك مصافي التكرير الأوروبية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أظهرت وثيقة من شركة تسويق النفط (سومو) أمس الثلاثاء أن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لشحنات شهر أيلول المتجهة إلى آسيا والولايات المتحدة وأوروبا.

وحددت الشركة سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف المتجه لآسيا عند علاوة 1.50 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخامي عمان/ دبي بانخفاض 60 سنتا عن الشهر السابق.

وخفضت الشركة الأسعار إلى الولايات المتحدة بمقدار عشرة سنتات إلى 0.85 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت. كما خفضتها بحدة إلى أوروبا، بمقدار دولارين للبرميل، إلى 0.40 دولار دون سعر برنت المؤرخ.

وبدأ النفط مرحلةَ صعودٍ جديدةً، إذ اخترق خام برنت 45.28 دولار للبرميل بدعم من توقعات بتحفيز أميركي، ما سيُساعد في انطلاق أكبر مستهلك للنفط في العالم، كما أن انتعاش الطلب الآسيوي وإعادة فتح الاقتصادات من العوامل الداعمة للأسواق.

وأضاف خام برنت 29 سنتاً، أو ما يُعادل 0.6 في المئة، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 38 سنتاً، أو ما يُعادل 0.9 في المئة إلى 42.32 دولار للبرميل.

وتلقَّت الأسعار الدعم من مؤشرات على انتعاش الطلب على النفط في آسيا. وكان الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر قد قدم بشائر بأنه يرى الطلب ينتعش في آسيا مع فتح تدريجي للاقتصادات.

وتراجع مؤشر أسعار المنتجين في الصين في تموز، مدفوعاً بصعود أسعار النفط العالمية في الوقت الذي ارتفعت فيه الأنشطة الصناعية مجدداً صوب مستويات ما قبل فيروس كورونا، ما يُضاف إلى مؤشرات على التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ودعم ارتفاع للأسهم الأوروبية التي صعدت للجلسة الثالثة على التوالي، مع مكاسب حقَّقتها أسهُم صناعة السيارات بفضل بيانات مبيعات في الصين.

في أوروبا، أفادت بيانات من يورو أويل ستوك أمس الثلاثاء بأن استهلاك مصافي التكرير الأوروبية من الخام ارتفع 3.3 بالمئة في تموز مقارنة بالشهر السابق، وذلك مع تخفيف المزيد من الدول إجراءات العزل المرتبطة بفيروس كورونا وزيادة طفيفة الطلب على الوقود بشكل طفيف.

والاستهلاك منخفض بنحو 18 بالمئة عن مستواه قبل عام.

وزادت مخزونات النفط والمنتجات المكررة بنسبة 0.7 بالمئة من حزيران إلى 1.133 مليار برميل، وهي مرتفعة بنحو ثلاثة بالمئة على أساس سنوي.

ونزلت مخزونات البنزين 0.4 بالمئة مقارنة بحزيران في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بأكثر من واحد بالمئة.