علاء عباس يلتحق بتدريبات الكويت

متايعة الصباح الجديد:

من المقرر أن ينضم الدولي العراقي علاء عباس، لتدريبات فريق الكويت الكويتي اليوم الخميس، حيث أنهى أمس فترة الحجر المنزلي، وفقا لتدابير مجابهة خطر فيروس كورونا.

إلى ذلك، قاد المدرب الهولندي رود كرول، تدريبات نادي الكويت الكويتي، للمرة الأولى اليوم الثلاثاء، بعدما أنهى فترة الحجر المنزلي المفروض عليه، وفقا للاشتراطات الصحية لمدة 14 يوما عقب دخوله الكويت.

ويسعى كرول خلال الأيام القليلة المقبلة للوقوف على جاهزية لاعبيه، ووضع اللمسات النهائية للنهج الخططي الذي ينوي الاعتماد عليه، وطبقه الجهاز المعاون خلال الفترة الماضية، بناء على تعليمات المدرب الهولندي.

ويستعد الأبيض لرحلة عودة النشاط الرياضي من خلال المباراة المؤجلة التي تجمعه مع النصر، يوم 15 آب الجاري، والتي يكفل الفوز بها بالابتعاد بـ3 نقاط في الصدارة، قبل إقامة الجولات الـ4 الأخيرة من عمر الموسم.