العراق يجري مزيداً من التخفيضات لإنتاجه النفطي

بنحو 400 ألف برميل يومياً في آب

متابعة الصباح الجديد:

خفض العراق إنتاجه بواقع 1.06 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج.

وقال العراق إنه سينفذ تخفيضات إضافية لإنتاجه النفطي بنحو 400 ألف برميل يوميا في آب لتعويض إنتاج فائض في الفترة الماضية بموجب اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج.

وذكر بيان صادر عن وزارة النفط وشركة تسويق النفط (سومو) أن تخفيضات إنتاج النفط في آب ستكون أكثر وأعلى من المتفق عليها لهذا الشهر.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أي ما يعرف بأوبك+، خفضا قياسيا للإمدادات في أيار لدعم أسعار النفط التي عصفت بها أزمة فيروس كورونا.

ويخفض العراق إنتاجه بواقع 1.06 مليون برميل يوميا بموجب الاتفاق، ويقول إنه ملتزم باتفاق أوبك+ وسيعزز الامتثال له.

وكان العراق قد أبلغ أوبك+ بأنه سيعوض عن الإنتاج الزائد في أيار وحزيران من خلال تخفيضات أكبر في شهور تالية.

وبلغ متوسط إجمالي صادرات العراق من النفط في تموز 2.763 مليون برميل يوميا.

وأجرى الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، اتصالا هاتفيا مع وزير النفط إحسان عبدالجبار إسماعيل.

وتركّز الحديث بين الوزيرين حول آخر تطورات الأسواق البترولية، والتعافي المستمر في الطلب العالمي على البترول، والتقدّم الذي تحقق باتجاه تطبيق اتفاق أوبك بلس.

وفي نهاية الاتصال أكّد الوزيران التزام المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق التام باتفاقية أوبك بلس، بحسب وكالة انباء السعودية.

ومع تأكيد الوزير إحسان إسماعيل التزام العراق الثابت باتفاق أوبك بلس، أضاف أن العراق سيصل إلى التزامٍ بالاتفاق، نسبته 100 في المائة، مع بداية شهر آب.

كما أكّد أن العراق سيُضيف تخفيضاً من إنتاجه بمقدار 400 ألف برميل يومياً، في شهري آب وايلول، للتعويض عن الإنتاج الزائد في شهور أيار وحزيران وتموز.

وأوضح أن هذا التخفيض يُضاف إلى الخفض الذي يبلغ 850 ألف برميل يومياً، الذي التزم العراق به، في شهري آب وايلول، بموجب اتفاقية أوبك بلس الحالية. وسيصل إجمالي الخفض في إنتاج العراق في شهري آب وايلول إلى (1.25) مليون ومائتين وخمسين ألف برميل يوميًا لكل شهر، وسيُمكن تعديل نسب الخفض بعد أن تنشُر المصادر الثانوية الستة أرقام الإنتاج التي تتوصل إليها

وفي ختام الاتصال الهاتفي، شكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الوزير إحسان إسماعيل لسعيه لتعزيز التزام العراق باتفاق أوبك بلس.

وأكّد الوزيران أن ما تبذله الدول المُشاركة في اتفاق أوبك بلس من جهودٍ باتجاه الالتزام بنسب خفض الإنتاج، وكذلك نسب الخفض الإضافية في إطار نظام التعويض، ستُعزز استقرار أسواق البترول العالمية، وتُعجّل بتحقيق توازنها، وتُرسل إشاراتٍ إيجابيةً إلى الأسواق.