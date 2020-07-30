الخارجية تعامل تركيا بالمثل وتعلق العمل بمذكرة التفاهم الخاصة بسمات الدخول

بغداد- الصباح الجديد :

قررت وزارة الخارجية، تعليق العمل بمذكرة التفاهم مع تركيا حول منح سمة الدخول للوافدين في المنافذ الحدودية.

وقالت الوزارة في بيان لها ، إن “العراق يحرص أشدّ الحرص على الالتزام بالاتفاقيّات، ومُذكّرات التفاهم التي يُبرِمها مع دول العالم؛ في إطار تبادل المصالح، وتعزيز التعاون الثنائيّ”.

واضافت: “قد كان العراق أبرم مُذكّرة تفاهم قنصليّ مع جمهوريّة تركيا في عام 2009 تقضي بأن يحصل المُسافِر على سمة الدُخُول الـ(فيزا) في المنافذ الحدودية من دون أن يُراجِع السفارة أو القنصليّة المعنيّة؛ وذلك لتوفير التسهيلات لتنقّل رعايا كلا البلدين، إلا أنّ الجانب التركيّ أوقف العمل بمضمون هذه المُذكّرة من جهته؛ لذا قرّرت الحُكُومة تعليق العمل بها من طرف العراق؛ وذلك تطبيقاً لمبدأ التعامُل بالمثل”.

وتابعت: “في هذا السياق أبلغت وزارة الخارجية سفارتنا في أنقرة بالقرار؛ ليُعلِموا الجهات التركيّة المعنيّة،كما أنَّنا أبلغنا سفارة جمهوريّة تركيا في بغداد بهذا القرار”.

واختتمت: “ماتزال الحوارات جارية مع الجانب التركي لإعادة العمل بمذكرة التفاهم محل البحث”.