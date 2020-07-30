عضو في برلمان الاقليم يثير حفيظة رجال الدين وناشطين لاتهامه الخليفة الثالث بالفساد

قال ان الفساد المستشري في الاقليم ليس وليد الساعة

السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي

طالب العشرات من رجال الدين بمحاسبة عضو في برلمان الاقليم تطاول على الخليفة الثالث عثمان بن عفان واصفا فترة حكمه بانها الاكثر فساداً في تأريخ الحكم الاسلامي.

ودعا العشرات من رجال الدين تجمعوا امام مبنى برلمان اقليم كردستان امس الاربعاء رئاسة برلمان كردستان، اتخاذ اجراءات عاجلة لمنع اية جهة او شخص يتجاوز على الدين الاسلامي، مؤكدين ان ذلك يخالف قانون العقوبات العراقي المادة 372 لعام 1969 المعدل في المادة الثانية لعام 1995، مطالبا تطبيق هذا القانون على اي شخص يستخف بمقدسات المسلمين وهددوا باتخاذ اجراءات قانونية بما فيها اللجوء الى القضاء العراقي اذا لم يتخذ البرلمان اجراءا رادعا بحق المتطاولين.

واضاف رجال الدين في مؤتمر صحفي تابعته الصباح الجديد،” في الوقت يواجه المواطنون في الاقليم ازمات اقتصادية ومعيشية صعبة نجد بان هناك من يحاول ان يستهدف الامن والاستقرار المجتمعي عبر التجاوز والتطاول على رموز الدين الاسلامي وهو ما يفرض على حكومة الاقليم التدخل للحفاظ على مقدسات المواطنين ومنع التطاول على الرموز لمختلف الاديان في الاقليم “.

وقدم رجال الدين مذكرة الى رئاسة برلمان كردستان لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات مطالبين برلمان الاقليم باصدار قانون يمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

وكان عضو برلمان كردستان عن الحزب الديمقراطي هيفدار احمد قد قال في مداخلة خلال جلسة برلمان الاقليم، امس الاول الثلاثاء ان الفساد قد انتشر واستفحل في زمن الخليفة الثالث عثمان بن عفان، وهو ليس وليد الساعة وهو ما ولد موجة استياء واسعة داخل جلسة برلمان الاقليم.

برلمان الاقليم عقد امس الاول الثلاثاء جلسة استضاف فيها وزير المالية والتخطيط لمناقشة الازمة الاقتصادية والتدهور المعاشي في الاقليم.

من جانبه قال عضو برلمان الاقليم هورامان كيجيني وهو رجل دين ايضاً ان ما استشهد به عضو برلمان الاقليم هيفدار احمد، غير مقبول بنحو مطلق وهو استهانة بالخلفاء الراشدين وصحابة الرسول (ص) ولايمكن السكوت عنه.