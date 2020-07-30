“الشباب والرياضة” ترعى معسكر منتخبنا الشبابي في كربلاء

تفعل مذكرة التفاهم مع “التعليم العالي” بمشروع زراعة مليون شجرة

قسم الاعلام والاتصال الحكومي

وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال دوائر الوزارة كافة بتوفير اقصى درجات الدعم للمنتخبات الوطنية بمختلف الألعاب الرياضية، لا سيما التي تنتظرها استحقاقات خارجية لتمثيل العراق في البطولات الدولية ، مبينا ان الوزارة هي مؤسسة قطاعية داعمة للشباب والرياضة في مفردات عملها وبذلك يتحتم عليها توفير الدعم الحكومي بجميع اشكاله لفرقنا الوطنية ومنها منتخب شباب العراق بكرة القدم الذي تنتظره المشاركة في نهائيات اسيا تحت 19 عاماً، ونطمح ان يكون خير سفير للكرة العراقية فيها .

إذ أكد مدير عام دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي علي شمس الدين ان مهمة توفير معسكر متكامل لمنتخبنا الشبابي لمدة اربعة عشر يوما في كربلاء المقدسة، انيطت وحسب توجيه السيد وزير الشباب المباشر الى دائرتيّ الاستثمار وشؤون الاقاليم والمحافظات ، لافتا ان الدوائر المذكورة شرعت على الفور لاكمال جميع تحضيرات المعسكر من سكن وطعام ونقل على اعلى المستويات ابتداءً من يوم غد الاربعاء 29-7-2020، موعد انطلاق المعسكر فيما تكفلت دائرة الأقاليم بتهيئة الملعب الخاص بالتدريب من جميع جوانبه بالتنسيق مع اتحاد الكرة بعثة منتخبنا الشبابي بهذا الاتجاه وستتكفل دائرة الطب الرياضي بالتنسيق مع دائرة التربية البدنية، بالأمور العلاجية وأخذ مسحات للتأكد من عدم اصابة أي فرد من الوفد بـ ڤيروس كورونا المستجد .

وثمن مدرب منتخبنا الشبابي قحطان جثير سرعة التفاعل والاستجابة لمستلزمات تحضير منتخبنا الشبابي للبطولة الاسيوية والاهتمام الكبير الذي أبداه الوزير درجال لدعم المنتخب المعنوي واللوجستي، فضلاً عن توفير جميع المستلزمات المطلوبة للمعسكر.

يشار الى ان القرعة اوقعت منتخبنا الشبابي لكرة القدم، بالمجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين في البطولة التي ستقام في اوزبكستان للمدة من 14-31 تشرين اول المقبل من العام الحالي .

من جانب اخر، اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ان وزارة الشباب والمستفيدين من خدماتها ستكون لهم الاولوية ضمن مذكرات التفاهم الموقعة مع الوزارات الاخرى بصورة تتابعية وحسب ما تقتضيه ظروف العمل للشباب ومواهبهم المتنوعة وتطلعاتهم لخدمة بلدهم ، مبينا ان من المشاريع المهمة ذات الجدوى من جوانب متعددة وفي اطار تفعيل مذكرة التفاهم والتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي ناقشنا اليوم مشروع المليون شجرة وامكانية الاستفادة من وزارة التعليم العالي في دعم الشباب لإيجاد فرص عمل زراعية ذات مردود مالي، كذلك تحسين البيئة بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإقراض الشباب قروض ميسرة .

إذ تسهم الوزارة بتهيئة البيئة المناسبة لإنجاح تلك المشاريع الصغيرة من مشاتل او اراضي زراعية، بإشراف باحثين مختصين في وزارتيّ التعليم العالي ووزارة الزراعة .

وقدمت مديرة مشروع المليون شجرة الدكتورة آفاق إبراهيم شرحاً وافياً بشأن هذا المشروع الحيوي ومستوى النجاح فيه،كونه يساعد كثيرا في تجميل المدن وتحسين البيئة، و يهدف الى زراعة الأشجار التي تتحمل ظروف العراق بشتى أنواعها من الشمال الى الجنوب، إذ وزعت البذور الى جميع كليات الزراعة في العراق لغرض زراعة أنواع معينة من الأشجار تتناسب مع أجواء كل محافظة وتكثيرها وبيّنت إبراهيم ان مشروع زراعة مليون شجرة يشمل جميع محافظات العراق، ويتم زراعة الأشجار في الجامعات والمدارس والدوائر الحكومية بهدف تحسين البيئة وتجميل المدن والشوارع والمتنزهات والحدائق العامة والجزرات الوسطية للشوارع في مختلف المدن العراقية .. وحضر اللقاء مدير عام دائرة الدراسات وتطوير الملاكات في وزارة الشباب المهندس عبد الخالق خضر.