مطالبات حكومية بتحقيق لكشف اسباب انهيار مبنى تابع لمديرية شباب البصرة

درجال يبحث واقع المنشآت الرياضية في النجف

قسم الاعلام والاتصال الحكومي

طالبت لجنة الشباب والرياضة النيابية بتحقيق عاجل وسريع لكشف اسباب انهيار مبنى مؤجرا على ارض تابعة الى وزارة الشباب والرياضة ويعود لمديرية شباب ورياضة البصرة.

ودعا رئيس اللجنة النائب عباس عليوي ، وزارة الشباب ومحافظة البصرة الى تشكيل لجنة تحقيقية لكشف اسباب انهيار المبنى الذي اودى بحياة احد العاملين، مطالبا بأعادة النظر بطريقة الأستثمار المعتمدة والمتابعة الفنية للمشاريع المقامة من قبل المستثمرين حتى لا تتكرر الاخطاء نفسهـا .

وانتقد عليوي ، تتفيذ مشروع استثماري دون رقابة فنية ومتابعة هندسية ، ومحاولة الأطراف المعنية النأي بنفسها عن هذه الاخطاء غير المقبولة، عادا أن « ما حصل يجب ان يكون درسا للجميع مما يتطلب التفكير جديا بتكليف جهات استشارية تأخذ على عاتقها أعطاء الرؤية النهائية للمشاريع الاستثمارية للحيلولة دون تكرار الانهيارات والتي قد يذهب ضحيتها الأبرياء «.

من جانب اخر، أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، عباس عليوي، أن قانون الأندية الرياضية لم يُهمل او يُترك، وانما تم تأجيل إقراره في البرلمان بسبب جائحة كورونا.. وقال عليوي إن «قانون الأندية لم يُترك ويُهمل، لكن تعطيل جلسات مجلس النواب بسبب جائحة كورونا حسب قرارات خلية الأزمة بعدم إجراء جلسات، وهذا الأمر أجل إقراره».

وأضاف، «لا يوجد أي قانون للأندية الرياضية غير القانون الموجود في لجنة الشباب والرياضة وقدمنا مذكرة رسمية إلى الدائرة البرلمانية لقراءة القانون قراءة ثانية ونحن عازمون على إقراره».

وتابع، «كل الآراء والافكار التي تطرح من قبل المهتمين بالشأن الرياضي والتي وصلنا عدد كبير منها وبدورنا نجمعها وسنقدم تقريرنا اثناء القراءة الثانية للقانون»، مبيناً: «لم نضع فيتو على أي شخصية مهما كانت أن ترسل رؤيتها في قانون الأندية أو الاتحادات وكلنا أذان صاغية للجميع».

كما، وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بتشكيل لجنة تحقيقة بشأن حادث إنهيار مبنى مديرية شباب ورياضة البصرة وقال في تصريح خص به قسم الاعلام والاتصال الحكومي: اطلعنا على الخبر في وقت متأخر نسبيا لارتباطنا بزيارة رسمية لمحافظة النجف الأشرف، وفي الوقت الذي نأسف فيه لوقوع ضحايا ابرياء جراء انهيار المسقف الحديدي الخاص بملحق مديرية شباب ورياضة البصرة نتقدم بـ وافر العزاء لاسر الضحايا ، ومن موقع الحرص والمسؤولية تواصلنا مع مدير شباب ورياضة البصرة و مدير عام الاستثمار في الوزارة و وجهنا على الفور بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة مستشار الوزارة لشؤون الرياضة الدكتور حسن علي كريم بالتعاون مع محافظة البصرة لتقصي أسباب وقوع الحادث وخلفياته الجهة المتسببة .

وختم الوزير درجال تصريحه بالقول: ان أي حديث او تصريحات باتهامات او تعليل غير منطقي ستكون من السابق لأوانه في الوقت الراهن قبل الوقوف على حقيقة ملف المبنى وظروف الاستثمار بصورة كاملة.

وزار وزير الشباب والرياضة عدنان درجال أول أمس، محافظة النجف الاشرف والتقى المحافظ لؤي الياسري وعدد من مسؤولي المحافظة وبحث معهم الية دعم الشباب بمختلف الانشطة التي تنفذها الوزارة فضلا عن متابعة المنشآت الرياضية ومنها ملعب النجف الدولي .

ورافق الوزير درجال في زيارته النجف الاشرف وكيل الوزارة لشؤون الشباب المهندس عباس كاظم ومديرو الدوائر الادارية والمالية شاكر محمد، والاستثمار والتمويل الذاتي علي شمس الدين، وشؤون الأقاليم والمحافظات طالب جابر مسلم.

وعقب ذلك تم عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الطرفين في ديوان المحافظة، تم فيه توضيح أسباب الزيارة والاجابة عن تساؤلات وسائل الإعلام المختلفة، والقنوات الفضائية التي تمحورت عن واقع الاستثمار في المنشآت الرياضية والشبابية، فضلاً عن الأصلح لخدمة الشباب وتطوير مواهبهم والاستماع لـ أهم الطروحات في هذا الشأن، وتم ايضا التطرق الى آلية إشراك شباب النجف الاشرف والاقضية التابعة لها بالبرامج التطويرية التي تنفذها مختلف الدوائر التابعة للوزارة عبر الدائرة الالكترونية المغلقة. وأشار السيد الوزير أيضاً خلال المؤتمر الصحفي المشترك الى عشرات المشاريع المتلكئة أو المهملة وضرورة محاسبة المقصر عن هذا الهدر في الجهد والمال العام .

ثم إصطحب محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، الوزير درجال في جولة اطلع والوفد المرافق له على واقع المنشآت الرياضية، أبرزها ملعب النجف الدولي ومتابعة آلية إعماره، والمسبح الأولمبي وعدد من المنتديات الشبابية.