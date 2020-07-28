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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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دي ليخت يسجل رقما قياسيا بالدوريات الكبرى

رياضة
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أمستردام ـ وكالات:
سجل الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتـوس، الهدف الأول لفريقه فـي شباك أودينيزي، خلال مباراة الفريقين التي تقام بملعـب الفريولي، بمنافسـات الجولـة 35 من الدوري الإيطالي.
وأحرز دي ليخت الهدف الأول في الدقيقة 42 من الشوط الأول،
بعدما سدد قذيفة أرضيـة من مسافة بعيدة سكنـت شباك الخصم. .
وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصاءات،
أن دي ليخت أصبح أصغر مدافع في الدوريات الخمـس الكبرى، يتمكن من تسجيـل 4 أهداف هذا الموسم.
وكان المدافع الهولندي قـد سجل هدفًا أمام كل مـن تورينو، فيورنتينا، ليتشي وأخيرًا أودينيزي.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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